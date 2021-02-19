Как ГИБДД будет контролировать техосмотр

Госавтоинспекцию наделили полномочиями по контролю и надзору за организацией и проведением техосмотра, а также участием в проведении техосмотра автобусов. Соответствующий указ о внесении изменений в положение о ГИБДД МВД РФ подписал президент.

Напомним, что с 1 марта вступают в силу поправки в закон о техосмотре. С этого момента диагностические карты будут оформляться непосредственно в информационной системе ЕАИСТО. Распечатываться на бумаге они будут только по желанию автовладельца. В ЕАИСТО будут загружаться и фотографии автомобиля до и после проведения диагностики. При этом будут указываться координаты и время съемки. Все это делается для того, чтобы прекратить торговлю диагностическими картами без проведения диагностики. Одновременно меняется и порядок проведения техосмотра автобусов. Теперь он будет проводиться при непосредственном участии сотрудников ГИБДД. Чтобы его пройти, собственникам транспорта надо подать заявку оператору ТО, который вместе с Госавтоинспекцией внесет желающего в очередь и назначит день и час проведения ТО.

При этом подписывать диагностическую карту будет не только эксперт-техник, но и сотрудник ГИБДД усиленной квалифицированной электронной подписью.

ГИБДД будет контролировать работу операторов ТО без взаимодействия с ними. А если выявятся проблемы, например, появится информация, что оператор торгует диагностическими картами без проведения осмотра, то тогда ГИБДД будет проводить проверку с взаимодействием с оператором. Вплоть до контрольной закупки.

Но чтобы всем этим заниматься, необходимо было закрепить эти полномочия в официальном документе. Вот они и закреплены. Указ вступит в силу с 1 марта. То есть в день начала реформы техосмотра.