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19 февраля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 36(8387)

Федеральный закон от 17 февраля 2021 г. N 12-ФЗ "О внесении изменений в статьи 19.151 и 19.152 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Дата подписания 17 февраля 2021 г.
Опубликован 19 февраля 2021 г.

Документ является поправкой к

Административный кодекс

Комментарии Российской Газеты

Несколько категорий граждан освободили от штрафов за отсутствие прописки

Принят Государственной Думой 27 января 2021 года

Одобрен Советом Федерации 10 февраля 2021 года

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2013, N 51, ст. 6696; 2017, N 15, ст. 2140) следующие изменения:

1) в примечании к статье 19.151:

а) абзац шестой изложить в следующей редакции:

"если они являются супругами, детьми (в том числе усыновленными), подопечными, супругами детей, родителями, усыновителями, опекунами, попечителями, супругами родителей, родными братьями и сестрами, бабушками, дедушками или внуками нанимателя (собственника) жилого помещения, имеющего регистрацию по месту жительства в данном жилом помещении;";

б) абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"если проживающие совместно с нанимателем или собственником жилого помещения лица являются по отношению к нему супругами, детьми (в том числе усыновленными), подопечными, супругами детей, родителями, усыновителями, опекунами, попечителями, супругами родителей, родными братьями и сестрами, бабушками, дедушками или внуками.";

2) примечание 1 к статье 19.152 изложить в следующей редакции:

"1. Граждане Российской Федерации освобождаются от административной ответственности за нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в случае представления документированной информации о том, что они являются супругами, детьми (в том числе усыновленными), подопечными, супругами детей, родителями, усыновителями, опекунами, попечителями, супругами родителей, родными братьями и сестрами, бабушками, дедушками или внуками нанимателя (собственника) жилого помещения, имеющего регистрацию по месту жительства в данном жилом помещении.".

Президент Российской Федерации В. Путин