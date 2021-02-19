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19.02.2021 14:48
Рубрика: Культура

Композитор Александр Чайковский отметит свое 75-летие в Зале Чайковского

Текст: Северьян Цагарейшвили
Мэтр российской композиторской школы, художественный руководитель Московской филармонии Александр Чайковский отмечает свое 75-летие. Его авторский концерт состоится 1 марта на сцене Зала Чайковского.
Композитор Александр Чайковский. Фото: Рабовский Даниил / Пресс-служба Московской филармонии

Сегодняшнюю музыкальную жизнь сложно представить без имени Александра Чайковского в афишах: его музыка звучит в театрах и концертных залах мира, в кинофильмах, радиоспектаклях, театральных постановках. Он мастер оперного жанра, автор балетов, ораторий, симфоний, концертов, камерных и хоровых произведений. Кроме того, с 2003 года Александр Чайковский является художественным руководителем Московской филармонии. На ее сцене и пройдет авторский вечер композитора.

Поздравлять маэстро с юбилеем будут известные российские музыканты, оркестр "Солисты Москвы" и Российский национальный молодежный симфонический оркестр. В программе будут звучать сочинения самого разного формата - от вокальной до симфонической музыки, в том числе премьеры.

"Солисты Москвы" с Юрием Башметом представят российскую премьеру Сюиты для альта с оркестром под названием "3, 7, 12", а Российский национальный молодежный симфонический оркестр под управлением Валентина Урюпина впервые в Москве исполнит Третий фортепианный концерт, в котором будет солировать Екатерина Мечетина. В программе прозвучит и Концерт для гитары с оркестром в исполнении молодых музыкантов и гитариста Артема Дервоеда, полный юмора и ярких звуковых образов. А завершится юбилейная программа московской премьерой Седьмой ("Карантинной") симфонии, созданной Александром Чайковским в период пандемии.

В афишу авторского вечера Александр Чайковский включил также свою Сонату для домры и фортепиано (исполнители Екатерина Мочалова и Екатерина Мечетина) и Вторую фортепианную сонату, которую будет играть Борис Березовский. А меццо-сопрано Олеся Петрова и пианист Алексей Гориболь исполнят пять романсов из вокального цикла "Из жизни петербургской актрисы": эти исповедальные монологи о смысле жизни и творчества, написанные на стихи русских поэтов, Александр Чайковский в 1990-е годы посвятил выдающейся русской меццо-сопрано Ольге Бородиной.

Прямая речь

Александр Чайковский, композитор, художественный руководитель Московской филармонии:

- Московская филармония давно стала моим домом, и я надеюсь сделать ей приятное, в очередной раз подарив свою музыку. Здесь, в зале Чайковского, неоднократно звучала моя музыка. А в программу юбилейного вечера я включил мои последние сочинения, три из которых никогда не игрались в Москве. Мне хотелось бы, чтобы их исполнили и молодые солисты, и музыканты старшего поколения.

Справка "РГ"

Александр Чайковский - народный артист России, композитор, педагог, музыкально-общественный деятель, худрук Московской филармонии. Родился в семье музыкантов. Его дядя, Борис Чайковский, - один из крупнейших советских композиторов XX века. Обучался в Московской консерватории по классу композиции (у Тихона Хренникова) и фортепиано (у Генриха Нейгауза и Льва Наумова). Автор музыки в разных жанрах: им написано четырнадцать опер, три балета, семь симфоний, двенадцать инструментальных концертов, четыре струнных квартета, духовные, камерные, хоровые сочинения. Сочинения Александра Чайковского исполняли Марис Янсонс, Валерий Гергиев, Владимир Федосеев, Михаил Плетнев, Юрий Башмет, а его сценические сочинения ставились в крупнейших театрах страны: в Мариинском театре, в Детском музыкальном театре им. Н.И. Сац, Пермском и Красноярском театрах оперы и балета, Московском театре оперетты и многих других. В 2004-2008 - ректор Санкт-Петербургской консерватории. В настоящее время возглавляет кафедру композиции в Московской консерватории, с 2003 года - художественный руководитель Московской филармонии.

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