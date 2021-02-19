Косачев: Власти США могут пойти на уступки по "Северному потоку-2"

Новая администрация США в вопросе строительства газопровода "Северный поток-2" может пойти навстречу европейцам ради восстановления отношений с союзниками по НАТО, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Такое мнение он высказал в беседе с РИА Новости, комментируя информацию о том, что возможные санкции Вашингтона против проекта газопровода не затронут участвующие в нем немецкие компании.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
По мнению Косачева, вывод из-под санкций Германии, партнера по НАТО, означает, что "восстановление союзничества внутри альянса, которое во многом было порушено Дональдом Трампом, представляется для США важным".
"Судя по всему, уступки по "Северному потоку-2" для Джо Байдена - вполне приемлемая цена, чтобы восстановить это союзничество", - считает сенатор.
Косачев также отметил, что в предлагаемых США санкциях "нет ничего нового и ничего удивительного". Однако тот факт, что американцы "дадут задышать нашим немецким партнерам", является очередным свидетельством того, что газопровод будет достроен.