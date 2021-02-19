Косачев: Власти США могут пойти на уступки по "Северному потоку-2"

По мнению Косачева, вывод из-под санкций Германии, партнера по НАТО, означает, что "восстановление союзничества внутри альянса, которое во многом было порушено Дональдом Трампом, представляется для США важным".

"Судя по всему, уступки по "Северному потоку-2" для Джо Байдена - вполне приемлемая цена, чтобы восстановить это союзничество", - считает сенатор.

Косачев также отметил, что в предлагаемых США санкциях "нет ничего нового и ничего удивительного". Однако тот факт, что американцы "дадут задышать нашим немецким партнерам", является очередным свидетельством того, что газопровод будет достроен.