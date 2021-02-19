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Культовый квест Syberia II раздают бесплатно и навсегда

Текст:   Богдан Бобров
19.02.2021,  
10:40
Фото: Microids Фото: Microids
Фото: Microids

В онлайн-магазине Indiegala стартовала бесплатная раздача второй части культовой серии квестов Syberia.

В игре главная героиня Кейт Уокер продолжает свое путешествие по фантастическому миру, созданному в стиле стимпанк бельгийским геймдизайнером Бенуа Сокалем.

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Syberia 2 была выпущена в 2004 году, сейчас в разработке находится четвертая часть с подзаголовком The World Before.

Длительность акции не указывается, поэтому есть смысл поторопиться, чтобы добавить игру себе в библиотеку.

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Фото: istock
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