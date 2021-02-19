Культовый квест Syberia II раздают бесплатно и навсегда

В онлайн-магазине Indiegala стартовала бесплатная раздача второй части культовой серии квестов Syberia.

Begin your search of the last of the fabled Syberian mammoths at the heart of a long and forgotten universe in the latest FREEbie, Syberia II.#freebies #Syberia #giveaway #videogames #adventure https://t.co/gKh1m0g4Vg — IndieGala (@IndieGala) February 18, 2021

В игре главная героиня Кейт Уокер продолжает свое путешествие по фантастическому миру, созданному в стиле стимпанк бельгийским геймдизайнером Бенуа Сокалем.

Syberia 2 была выпущена в 2004 году, сейчас в разработке находится четвертая часть с подзаголовком The World Before.

Длительность акции не указывается, поэтому есть смысл поторопиться, чтобы добавить игру себе в библиотеку.