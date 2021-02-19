Медведев прокомментировал выход в финал Australian Open

Россиянин Даниил Медведев рад, что он сумел сдержать нервы в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне против грека Стефаноса Циципаса.

Медведев не оставил никаких шансов сопернику, обыграв его в трех сетах - 6:4, 6:2, 7:5. Даниил впервые примет участие в решающей встрече на турнире в Мельбурне.

"Конечно, было непросто. Мы видели в матче с Надалем - первые два сета закончились примерно с таким же счетом, Рафа доминировал, но Стефанос сумел победить. Рад, что смог прибавить в напряженные моменты на подаче. Кто знает, что было бы, возьми он сет. Мне удалось сдержать нервы - и это здорово. Даже в сложные периоды я не делал глупостей", - сказал Медведев на пресс-конференции.

Даниил выиграл 20-й матч подряд - это самая длинная его серия в карьере. Все началось в конце прошлого сезона: за это время россиянин взял два личных титула (на "Мастерсе" в Париже и Итоговом турнире в Лондоне), и один командный (в составе сборной на ATP Cup).

"Это мой рекорд, но не мировой. У нас есть еще Новак и Роджер, которые одерживали много побед. Если честно, перед Парижем чувствовал себя ужасно, уступал в упорных матчах, но за счет характера изменил ситуацию. Надеюсь, продолжу двигаться дальше", - сказал Медведев.

В финале Australian Open Даниилу будет противостоять первая ракетка мира серб Новак Джокович. Благодаря успешным результатам в Мельбурне Медведев гарантировал себе третью строчку в мировом рейтинге. При этом он может выйти и на второе место, но для этого ему нужно обыграть Джоковича в воскресенье.

"Новак не уступил ни в одном финале из восьми, так что все давление на нем. Это ему надо догонять Роджера и Рафу по победам на "Больших шлемах". Надеюсь, что выйду и покажу лучшую игру. Конечно, у Джоковича больше опыта, но и потерять он может больше", - подытожил Медведев.