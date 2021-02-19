МИД КНДР уточнил должность Ким Чен Ына

МИД КНДР разослал посольствам рекомендации, в которых предлагает называть дилера Северной Кореи Ким Чен Ына "председателем государственных дел", сообщает посольство РФ в Пхеньяне на своей странице в Facebook.

"На днях Посольством получена нота Протокольного департамента МИД КНДР, в которой сообщается, что официальный перевод названия высшей государственной должности КНДР: Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики", - сказано в сообщении.

В начале января 2021 года на VIII съезде Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ын был избран ее генеральным секретарем. Этот же пост ранее занимали основатель КНДР Ким Ир Сен и его сын, отец нынешнего руководителя, Ким Чен Ир.