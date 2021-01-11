Ким Чен Ын избран генеральным секретарем Трудовой партии Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын на прошедшем VIII съезде Трудовой партии Кореи был избран ее генеральным секретарем. Об этом в понедельник сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

На предыдущем съезде, который состоялся в мае 2016 года, Ким Чен Ын был избран на пост председателя Трудовой партии. Отмечается также, что участники нынешнего съезда утвердили изменения в уставе партии, согласно которым последующие встречи будут созываться раз в пять лет, пишет ТАСС.

Напомним, в ходе состоявшегося на днях в Пхеньяне съезде Трудовой партии Кореи председатель Госсовета Ким Чен Ын обрисовал основные направления развития внешней политики страны, обозначив друзей и врагов КНДР. Он также пообещал совершенствовать ядерные вооружения ради вынужденного сдерживания враждебных сил.