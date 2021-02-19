МИД России пригласил иностранных дипломатов привиться от коронавируса

Посольствам и представительствам всех стран и международных организаций разосланы приглашения принять участие в кампании по вакцинации, заявил МИД РФ.

"Практика приглашения дипломатического корпуса к вакцинации против коронавирусной инфекции распространена во многих государствах, - цитирует ТАСС заявление министерства. - МИД России не является исключением. Поскольку речь идет о быстро распространяющемся и представляющем угрозу для всех категорий граждан заболевании, приглашения принять участие в кампании по вакцинации были разосланы всем посольствам и представительствам международных организаций, аккредитованным в РФ".

Вакцинация для дипломатов является бесплатной. Вакцина "Спутник V" уже одобрена более чем в 25 странах мира, включая страны СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки. Многие дипломаты из этих стран приняли предложение российского внешнеполитического ведомства. Некоторые дипломаты из европейских стран также вакцинировались "Спутником V", например, посол Италии в РФ Паскуале Терраччано.

При этом посол США в РФ Джон Салливан отказался от прививки, сказав, что не хотел бы, чтобы на него использовали дозу лекарства, которая предназначена для граждан России.