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19.02.2021 10:29
Рубрика: Власть

МИД России пригласил иностранных дипломатов привиться от коронавируса

Текст: Константин Волков

Посольствам и представительствам всех стран и международных организаций разосланы приглашения принять участие в кампании по вакцинации, заявил МИД РФ.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Практика приглашения дипломатического корпуса к вакцинации против коронавирусной инфекции распространена во многих государствах, - цитирует ТАСС заявление министерства. - МИД России не является исключением. Поскольку речь идет о быстро распространяющемся и представляющем угрозу для всех категорий граждан заболевании, приглашения принять участие в кампании по вакцинации были разосланы всем посольствам и представительствам международных организаций, аккредитованным в РФ".

Вакцинация для дипломатов является бесплатной. Вакцина "Спутник V" уже одобрена более чем в 25 странах мира, включая страны СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки. Многие дипломаты из этих стран приняли предложение российского внешнеполитического ведомства. Некоторые дипломаты из европейских стран также вакцинировались "Спутником V", например, посол Италии в РФ Паскуале Терраччано.

При этом посол США в РФ Джон Салливан отказался от прививки, сказав, что не хотел бы, чтобы на него использовали дозу лекарства, которая предназначена для граждан России.

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