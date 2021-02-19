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19.02.2021 15:06
Рубрика: ПДД

Могут ли оштрафовать за слишком маленькую скорость

Текст: Майя Бирюкова
На российских дорогах можно встретить немало "тихоходов": это не только тракторы и прочая спецтехника, но и старые автомобили, которые из-за технического состояния не могут разогнаться до нормальных скоростей. Часто такие машины создают проблемы на дорогах, вынуждают предпринимать обгоны, тормозят движение всего потока.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В ПДД есть определение тихоходного транспортного средства. Это спецтехника, обозначаемая соответствующим знаком, которая может двигаться со скоростью 30 км/ч. Их можно обгонять даже в неположенном месте, поскольку "тихоходы" не могут двигаться быстрее, как бы водителям этого ни хотелось: главное - оценить дорожную ситуацию перед тем, как выезжать на встречку.

Фото: Ольга Головко/РИА Новости
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В правилах прописана обязанность водителей тихоходных транспортных средств в таких случаях съезжать с дороги и пропускать весь транспорт, который скопился за ними. За невыполнение этого требования согласно пункту 1.1. статьи 12.15. КоАП РФ может быть наложен штраф в размере от 1000 до 1500 рублей, пишет aif.ru.

Если транспортное средство - старый грузовик, автобус или легковушка - не имеет специального знака, но движется еле-еле, то тихоходным средством оно не является. Обгонять в неположенном месте их нельзя.

Особенно опасным такой обгон может быть на ночной зимней трассе. К примеру, облепленный снегом грузовик плохо различим издалека, фары начинают выхватывать его из темноты примерно за 50-70 метров. Сбросить скорость вовремя бывает затруднительно.

К медленно едущим транспортным средствам без специальных знаков могут возникнуть вопросы у сотрудников ГИБДД. В ПДД четко прописано, что водителям запрещено создавать помехи другим водителям, двигаясь без необходимости со слишком малой скоростью.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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Если в такой медленно едущий транспорт сзади врежется другая машина, то в некоторых случаях водитель впереди идущего автомобиля может быть признан виновным в создании помех на дороге. Правда, это произойдет лишь в том случае, если скорость его будет ниже 30 км/ч.

Для того, чтобы отсечь потенциальных тихоходов, существует знак 4.6 "Ограничение минимальной скорости", который ставят на автомагистралях. Как правило, порог скорости начинается от 50 км/ч. За движение с меньшей скоростью водителя могут оштрафовать на 500 рублей.

Например, на МКАД, ЦКАД, Третьем транспортном кольце в Москве запрещено движение на транспортном средстве, скорость которого по техническим характеристикам или состоянию составляет менее 40 км/ч. Если автомобиль сломался, то нужно съехать с дороги на площадки отдыха или прилегающие территории и вызывать эвакуатор.

#ПДД