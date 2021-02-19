Молодежная палата при Парламентском Собрании расширяет сотрудничество с регионами РФ и Беларуси

19 февраля 2021 года состоялось совместное заседание Совета Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России и Молодежного парламента Оренбургской области при Законодательном Собрании Оренбургской области. В работе приняли участие депутаты Парламентского Собрания: сенаторы РФ Елена Афанасьева и Владимир Круглый, депутаты Палаты представителей Национального собрания РБ Людмила Макарина-Кибак и Сергей Клишевич.

Российский сенатор Елена Афанасьева рассказала об истории и основных этапах процесса единения Беларуси и России, о деятельности по интеграции наших государств, о работе органов Союзного государства и, в частности, Парламентского Собрания. Особо были отмечены существенные результаты работы по обеспечению равных прав граждан в сфере образования, в том числе по созданию равных условий для поступления граждан одного государства-участника в образовательные учреждения другого государства-участника, и формированию общего образовательного пространства. Союзные депутаты призвали молодежь более активно участвовать в процессе интеграции Беларуси и России и пожелали успешной совместной работы.

Члены Молодежной палаты при Парламентском Собрании и Молодежного парламента Оренбургской области обменялись опытом разработки и реализации проектов и отметили приоритетные направления для совместной работы.

В ходе совместного заседания Молодежному парламенту Оренбургской области предложено принять участие в развитии и популяризации международного историко-культурологического проекта "Цифровая звезда", в реализации проекта "Регионы Союзного государства", а также в деятельности по развитию экологического туризма в Беларуси и России. Кроме того, членов Молодежного парламента Оренбургской области пригласили к участию в разработке проекта по развитию киберспорта в Союзном государстве и проведению открытого первенства Союзного государства по киберспорту.

По итогам заседания в целях расширения взаимодействия Молодежной палаты при Парламентском Собрании и Молодежного парламента Оренбургской области рассмотрен проект соглашения о сотрудничестве. Обсуждение и утверждение документа планируется в ходе очередного заседания Молодежной палаты при Парламентском Собрании.