Федеральный закон от 17 февраля 2021 г. N 8-ФЗ "О внесении изменений в главы 23 и 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 27 января 2021 года

Одобрен Советом Федерации 10 февраля 2021 года

Статья 1

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 1, ст. 18; N 23, ст. 2289; N 33, ст. 3413; 2002, N 22, ст. 2026; N 30, ст. 3021, 3033; 2003, N 21, ст. 1958; 2004, N 27, ст. 2715; N 34, ст. 3518; N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 30, 38; N 24, ст. 2312; N 27, ст. 2710, 2717; N 30, ст. 3104; 2006, N 31, ст. 3436, 3452; N 50, ст. 5279, 5286; 2007, N 1, ст. 20; N 13, ст. 1465; N 21, ст. 2462; N 31, ст. 4013; N 45, ст. 5416; N 49, ст. 6045; N 50, ст. 6237; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3614; N 49, ст. 5723; 2009, N 18, ст. 2147; N 23, ст. 2772; N 29, ст. 3598, 3639; N 30, ст. 3739; N 39, ст. 4534; N 45, ст. 5271; N 48, ст. 5726, 5731; N 52, ст. 6444; 2010, N 15, ст. 1737; N 31, ст. 4176, 4198; N 32, ст. 4298; 2011, N 1, ст. 7; N 26, ст. 3652; N 30, ст. 4583; N 48, ст. 6729, 6731; N 49, ст. 7014, 7016, 7037; 2012, N 10, ст. 1164; N 19, ст. 2281; N 26, ст. 3447; N 41, ст. 5526; N 49, ст. 6750; N 53, ст. 7604; 2013, N 23, ст. 2866; N 27, ст. 3444; N 30, ст. 4081; N 44, ст. 5645; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6985; 2014, N 26, ст. 3373; N 40, ст. 5316; N 48, ст. 6647, 6657, 6663; 2015, N 1, ст. 15, 18; N 24, ст. 3373, 3377; N 27, ст. 3968; N 41, ст. 5632; N 48, ст. 6686, 6688, 6692; 2016, N 1, ст. 16; N 7, ст. 920; N 27, ст. 4175, 4180, 4184; N 49, ст. 6841, 6843, 6844, 6849; 2017, N 15, ст. 2133; N 40, ст. 5753; N 45, ст. 6578; N 49, ст. 7307, 7314, 7318, 7324, 7326; 2018, N 1, ст. 20; N 9, ст. 1289, 1291; N 18, ст. 2558, 2568, 2583; N 28, ст. 4143; N 30, ст. 4535; N 32, ст. 5087, 5090; N 45, ст. 6836, 6844; N 49, ст. 7496, 7497; N 53, ст. 8416, 8419; 2019, N 18, ст. 2225; N 22, ст. 2664, 2667; N 25, ст. 3167; N 27, ст. 3523; N 30, ст. 4112; N 39, ст. 5371, 5373, 5375, 5377; N 52, ст. 7777; 2020, N 13, ст. 1857; N 14, ст. 2032; N 17, ст. 2699; N 24, ст. 3746; N 46, ст. 7212; N 48, ст. 7625, 7627) следующие изменения:

1) абзац второй пункта 23 статьи 210 признать утратившим силу;

2) в статье 214:

а) пункт 1 после слова "дивидендов," дополнить словами "в части, уплачиваемой налогоплательщиком или удерживаемой налоговым агентом,";

б) в абзаце первом пункта 2 слова "налогоплательщиком самостоятельно" исключить, дополнить предложением следующего содержания: "При этом в расчет совокупности налоговых баз налогоплательщиком для целей применения ставки, указанной в пункте 1 статьи 224 настоящего Кодекса, не включаются налоговые базы, указанные в подпунктах 2 - 9 пункта 21 статьи 210 настоящего Кодекса.";

в) пункт 3:

после слов "участия в" дополнить словом "российской", дополнить словами ", с учетом положений пункта 31 настоящей статьи";

дополнить абзацем следующего содержания:

"При определении суммы налога налоговым агентом в соответствии с настоящим пунктом в расчет совокупности налоговых баз для целей применения ставки, указанной в пункте 1 статьи 224 настоящего Кодекса, не включаются налоговые базы, указанные в подпунктах 2 - 9 пункта 21 статьи 210 настоящего Кодекса.";

г) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31. Налог на прибыль организаций, исчисленный и удержанный в отношении дивидендов, полученных российской организацией, подлежит зачету при определении суммы налога, подлежащей уплате в отношении доходов налогоплательщика, признаваемого налоговым резидентом Российской Федерации, от долевого участия в этой российской организации, пропорционально доле такого участия. При этом сумма налога на прибыль организаций, подлежащая зачету, определяется по следующей формуле:

ЗНП = БЗ х 0,13,

где ЗНП - сумма налога на прибыль организаций, подлежащая зачету;

БЗ - база для определения суммы налога на прибыль организаций, подлежащей зачету. При этом показатель БЗ принимается равным наименьшему значению из следующих величин:

сумма доходов от долевого участия, в отношении которых исчислена сумма налога;

произведение показателей К и Д2,

где К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению российской организацией в пользу всех получателей;

Д2 - общая сумма дивидендов, полученных российской организацией, определяемая в порядке, установленном пунктом 5 статьи 275 настоящего Кодекса.

Порядок зачета налога на прибыль организаций, установленный настоящим пунктом, не применяется в отношении сумм налога, исчисленных в отношении доходов в виде дивидендов, указанных в подпункте 11 пункта 1 статьи 208 настоящего Кодекса.

Положения настоящего пункта применяются также в случае, если получателями дохода в виде дивидендов, выплачиваемых российской организацией иностранной организации, действующей в интересах третьих лиц, являются физические лица, признаваемые налоговыми резидентами Российской Федерации.";

3) в пункте 9 статьи 217:

а) в абзаце первом слова "16 лет детей" заменить словами "18 лет детей, а также детей в возрасте до 24 лет, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях";

б) абзац второй изложить в следующей редакции:

"за счет средств организаций (индивидуальных предпринимателей), за исключением случаев такой компенсации (оплаты) стоимости путевок, приобретаемых в одном налоговом периоде повторно (многократно);";

4) в статье 225:

а) в подпункте 2 пункта 1:

слово "Кодекса." заменить словом "Кодекса;";

дополнить абзацем следующего содержания:

"При исчислении суммы налога налогоплательщиком, признаваемым налоговым резидентом Российской Федерации, или налоговым агентом в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, положения настоящего пункта применяются с учетом особенностей, установленных пунктами 2 и 3 статьи 214 настоящего Кодекса.";

б) пункт 2 дополнить словами "и пунктами 2 - 31 статьи 214 настоящего Кодекса";

5) пункт 242 части второй статьи 255 изложить в следующей редакции:

"242) расходы на оплату услуг:

по организации туризма и отдыха на территории Российской Федерации в соответствии с договором о реализации туристского продукта, оказанных работникам, их супругам, родителям, детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет, а также детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 24 лет, обучающимся по очной форме обучения в образовательных организациях, бывшим подопечным (после прекращения опеки или попечительства) в возрасте до 24 лет, обучающимся по очной форме обучения в образовательных организациях;

по санаторно-курортному лечению на территории Российской Федерации. К указанным расходам относятся расходы на оплату работодателем услуг по санаторно-курортному лечению (включая расходы на проживание и питание) на территории Российской Федерации, оказываемых лицам, перечисленным в абзаце втором настоящего пункта, а также расходы в виде сумм полной или частичной компенсации указанным лицам произведенных ими затрат на оплату услуг по санаторно-курортному лечению (включая расходы на проживание и питание) на территории Российской Федерации.

В целях настоящего пункта услугами по организации туризма и отдыха на территории Российской Федерации признаются следующие услуги, оказанные по договору о реализации туристского продукта, заключенному работодателем с туроператором или турагентом:

услуги по перевозке туриста по территории Российской Федерации воздушным, водным, автомобильным и (или) железнодорожным транспортом до пункта назначения и обратно либо по иному согласованному в договоре о реализации туристского продукта маршруту;

услуги проживания туриста в гостинице (гостиницах) или ином (иных) средстве (средствах) размещения, объекте санаторно-курортного лечения и отдыха, расположенных на территории Российской Федерации, включая услуги питания туриста, если услуги питания предоставляются в комплексе с услугами проживания в гостинице или ином средстве размещения, объекте санаторно-курортного лечения и отдыха;

экскурсионные услуги.

Указанные в настоящем пункте расходы учитываются в размере фактически произведенных расходов, но не более 50 000 рублей в совокупности за налоговый период на каждого из лиц, перечисленных в абзаце втором настоящего пункта, и при условии выполнения требования, установленного абзацем девятым пункта 16 настоящей части;";

6) в статье 275:

а) в пункте 5:

в абзаце пятом слова "или пунктом 1 статьи 224" исключить;

в абзаце седьмом:

слова "а также дивидендов, указанных в подпункте 501 пункта 1 статьи 251 настоящего Кодекса" заменить словами "дивидендов, указанных в подпункте 501 пункта 1 статьи 251 настоящего Кодекса, а также дивидендов, к которым в соответствии с международным договором Российской Федерации, регулирующим вопросы налогообложения, применена налоговая ставка в меньшем размере, чем налоговая ставка, установленная подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса";

дополнить словами ", и (или) при расчете величины зачета налога на прибыль организаций в соответствии с пунктом 31 статьи 214 настоящего Кодекса";

б) в пункте 6:

в абзаце первом слова "и (или) физическому лицу, не являющемуся налоговым резидентом Российской Федерации" исключить, слова "применяются налоговые ставки, установленные подпунктом 3 пункта 3 статьи 284 или пунктом 3 статьи 224" заменить словами "применяется налоговая ставка, установленная подпунктом 3 пункта 3 статьи 284";

в абзаце втором слова "физические лица и (или)" исключить.

Статья 2

1. Установить, что в случае, если организаторами азартных игр, проводимых в казино и залах игровых автоматов, в 2020 году не были представлены в налоговый орган данные в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 2147 Налогового кодекса Российской Федерации, определение налоговой базы и исчисление суммы налога на доходы физических лиц с доходов в виде выигрышей, полученных от участия в азартных играх, проводимых в казино и залах игровых автоматов, в 2020 году, производятся налоговым органом на основании сведений, представляемых организаторами азартных игр в налоговые органы в электронной форме в виде реестра сведений в срок не позднее 1 мая 2021 года.

2. Состав сведений, включаемых в указанный в части 1 настоящей статьи реестр сведений, формат и порядок представления реестра сведений в электронной форме утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Статья 3

Установить, что организации и индивидуальные предприниматели, применявшие в четвертом квартале 2020 года систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и отвечающие требованиям, установленным главой 262 Налогового кодекса Российской Федерации, вправе не позднее 31 марта 2021 года уведомить налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства индивидуального предпринимателя о переходе на упрощенную систему налогообложения с 1 января 2021 года. При этом организация имеет право перейти на упрощенную систему налогообложения, если по итогам девяти месяцев 2020 года ее доходы, определяемые в соответствии со статьей 248 Налогового кодекса Российской Федерации, налогообложение которых осуществлялось в соответствии с общим режимом налогообложения, не превысили 112,5 миллиона рублей.

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Пункты 3 и 5 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.

3. Абзац четвертый подпункта "а" пункта 6 статьи 1 вступает в силу с 1 января 2022 года.

4. Положения пункта 1, абзаца первого пункта 2, пунктов 3 и 31 статьи 214, пунктов 1 и 2 статьи 225, абзацев пятого и седьмого пункта 5 и пункта 6 статьи 275 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции на день официального опубликования настоящего Федерального закона) применяются к доходам, полученным налогоплательщиком в налоговых периодах начиная с 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин