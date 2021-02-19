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19 февраля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 36(8387)

Федеральный закон от 17 февраля 2021 г. N 8-ФЗ "О внесении изменений в главы 23 и 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"

Дата подписания 17 февраля 2021 г.
Опубликован 19 февраля 2021 г.

Документ является поправкой к

Налоговый кодекс РФ. Часть вторая

Комментарии Российской Газеты

На отдых за счет работодателя можно будет отправить детей до 24 лет

Принят Государственной Думой 27 января 2021 года

Одобрен Советом Федерации 10 февраля 2021 года

Статья 1

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 1, ст. 18; N 23, ст. 2289; N 33, ст. 3413; 2002, N 22, ст. 2026; N 30, ст. 3021, 3033; 2003, N 21, ст. 1958; 2004, N 27, ст. 2715; N 34, ст. 3518; N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 30, 38; N 24, ст. 2312; N 27, ст. 2710, 2717; N 30, ст. 3104; 2006, N 31, ст. 3436, 3452; N 50, ст. 5279, 5286; 2007, N 1, ст. 20; N 13, ст. 1465; N 21, ст. 2462; N 31, ст. 4013; N 45, ст. 5416; N 49, ст. 6045; N 50, ст. 6237; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3614; N 49, ст. 5723; 2009, N 18, ст. 2147; N 23, ст. 2772; N 29, ст. 3598, 3639; N 30, ст. 3739; N 39, ст. 4534; N 45, ст. 5271; N 48, ст. 5726, 5731; N 52, ст. 6444; 2010, N 15, ст. 1737; N 31, ст. 4176, 4198; N 32, ст. 4298; 2011, N 1, ст. 7; N 26, ст. 3652; N 30, ст. 4583; N 48, ст. 6729, 6731; N 49, ст. 7014, 7016, 7037; 2012, N 10, ст. 1164; N 19, ст. 2281; N 26, ст. 3447; N 41, ст. 5526; N 49, ст. 6750; N 53, ст. 7604; 2013, N 23, ст. 2866; N 27, ст. 3444; N 30, ст. 4081; N 44, ст. 5645; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6985; 2014, N 26, ст. 3373; N 40, ст. 5316; N 48, ст. 6647, 6657, 6663; 2015, N 1, ст. 15, 18; N 24, ст. 3373, 3377; N 27, ст. 3968; N 41, ст. 5632; N 48, ст. 6686, 6688, 6692; 2016, N 1, ст. 16; N 7, ст. 920; N 27, ст. 4175, 4180, 4184; N 49, ст. 6841, 6843, 6844, 6849; 2017, N 15, ст. 2133; N 40, ст. 5753; N 45, ст. 6578; N 49, ст. 7307, 7314, 7318, 7324, 7326; 2018, N 1, ст. 20; N 9, ст. 1289, 1291; N 18, ст. 2558, 2568, 2583; N 28, ст. 4143; N 30, ст. 4535; N 32, ст. 5087, 5090; N 45, ст. 6836, 6844; N 49, ст. 7496, 7497; N 53, ст. 8416, 8419; 2019, N 18, ст. 2225; N 22, ст. 2664, 2667; N 25, ст. 3167; N 27, ст. 3523; N 30, ст. 4112; N 39, ст. 5371, 5373, 5375, 5377; N 52, ст. 7777; 2020, N 13, ст. 1857; N 14, ст. 2032; N 17, ст. 2699; N 24, ст. 3746; N 46, ст. 7212; N 48, ст. 7625, 7627) следующие изменения:

1) абзац второй пункта 23 статьи 210 признать утратившим силу;

2) в статье 214:

а) пункт 1 после слова "дивидендов," дополнить словами "в части, уплачиваемой налогоплательщиком или удерживаемой налоговым агентом,";

б) в абзаце первом пункта 2 слова "налогоплательщиком самостоятельно" исключить, дополнить предложением следующего содержания: "При этом в расчет совокупности налоговых баз налогоплательщиком для целей применения ставки, указанной в пункте 1 статьи 224 настоящего Кодекса, не включаются налоговые базы, указанные в подпунктах 2 - 9 пункта 21 статьи 210 настоящего Кодекса.";

в) пункт 3:

после слов "участия в" дополнить словом "российской", дополнить словами ", с учетом положений пункта 31 настоящей статьи";

дополнить абзацем следующего содержания:

"При определении суммы налога налоговым агентом в соответствии с настоящим пунктом в расчет совокупности налоговых баз для целей применения ставки, указанной в пункте 1 статьи 224 настоящего Кодекса, не включаются налоговые базы, указанные в подпунктах 2 - 9 пункта 21 статьи 210 настоящего Кодекса.";

г) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31. Налог на прибыль организаций, исчисленный и удержанный в отношении дивидендов, полученных российской организацией, подлежит зачету при определении суммы налога, подлежащей уплате в отношении доходов налогоплательщика, признаваемого налоговым резидентом Российской Федерации, от долевого участия в этой российской организации, пропорционально доле такого участия. При этом сумма налога на прибыль организаций, подлежащая зачету, определяется по следующей формуле:

ЗНП = БЗ х 0,13,

где ЗНП - сумма налога на прибыль организаций, подлежащая зачету;

БЗ - база для определения суммы налога на прибыль организаций, подлежащей зачету. При этом показатель БЗ принимается равным наименьшему значению из следующих величин:

сумма доходов от долевого участия, в отношении которых исчислена сумма налога;

произведение показателей К и Д2,

где К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению российской организацией в пользу всех получателей;

Д2 - общая сумма дивидендов, полученных российской организацией, определяемая в порядке, установленном пунктом 5 статьи 275 настоящего Кодекса.

Порядок зачета налога на прибыль организаций, установленный настоящим пунктом, не применяется в отношении сумм налога, исчисленных в отношении доходов в виде дивидендов, указанных в подпункте 11 пункта 1 статьи 208 настоящего Кодекса.

Положения настоящего пункта применяются также в случае, если получателями дохода в виде дивидендов, выплачиваемых российской организацией иностранной организации, действующей в интересах третьих лиц, являются физические лица, признаваемые налоговыми резидентами Российской Федерации.";

3) в пункте 9 статьи 217:

а) в абзаце первом слова "16 лет детей" заменить словами "18 лет детей, а также детей в возрасте до 24 лет, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях";

б) абзац второй изложить в следующей редакции:

"за счет средств организаций (индивидуальных предпринимателей), за исключением случаев такой компенсации (оплаты) стоимости путевок, приобретаемых в одном налоговом периоде повторно (многократно);";

4) в статье 225:

а) в подпункте 2 пункта 1:

слово "Кодекса." заменить словом "Кодекса;";

дополнить абзацем следующего содержания:

"При исчислении суммы налога налогоплательщиком, признаваемым налоговым резидентом Российской Федерации, или налоговым агентом в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, положения настоящего пункта применяются с учетом особенностей, установленных пунктами 2 и 3 статьи 214 настоящего Кодекса.";

б) пункт 2 дополнить словами "и пунктами 2 - 31 статьи 214 настоящего Кодекса";

5) пункт 242 части второй статьи 255 изложить в следующей редакции:

"242) расходы на оплату услуг:

по организации туризма и отдыха на территории Российской Федерации в соответствии с договором о реализации туристского продукта, оказанных работникам, их супругам, родителям, детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет, а также детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 24 лет, обучающимся по очной форме обучения в образовательных организациях, бывшим подопечным (после прекращения опеки или попечительства) в возрасте до 24 лет, обучающимся по очной форме обучения в образовательных организациях;

по санаторно-курортному лечению на территории Российской Федерации. К указанным расходам относятся расходы на оплату работодателем услуг по санаторно-курортному лечению (включая расходы на проживание и питание) на территории Российской Федерации, оказываемых лицам, перечисленным в абзаце втором настоящего пункта, а также расходы в виде сумм полной или частичной компенсации указанным лицам произведенных ими затрат на оплату услуг по санаторно-курортному лечению (включая расходы на проживание и питание) на территории Российской Федерации.

В целях настоящего пункта услугами по организации туризма и отдыха на территории Российской Федерации признаются следующие услуги, оказанные по договору о реализации туристского продукта, заключенному работодателем с туроператором или турагентом:

услуги по перевозке туриста по территории Российской Федерации воздушным, водным, автомобильным и (или) железнодорожным транспортом до пункта назначения и обратно либо по иному согласованному в договоре о реализации туристского продукта маршруту;

услуги проживания туриста в гостинице (гостиницах) или ином (иных) средстве (средствах) размещения, объекте санаторно-курортного лечения и отдыха, расположенных на территории Российской Федерации, включая услуги питания туриста, если услуги питания предоставляются в комплексе с услугами проживания в гостинице или ином средстве размещения, объекте санаторно-курортного лечения и отдыха;

экскурсионные услуги.

Указанные в настоящем пункте расходы учитываются в размере фактически произведенных расходов, но не более 50 000 рублей в совокупности за налоговый период на каждого из лиц, перечисленных в абзаце втором настоящего пункта, и при условии выполнения требования, установленного абзацем девятым пункта 16 настоящей части;";

6) в статье 275:

а) в пункте 5:

в абзаце пятом слова "или пунктом 1 статьи 224" исключить;

в абзаце седьмом:

слова "а также дивидендов, указанных в подпункте 501 пункта 1 статьи 251 настоящего Кодекса" заменить словами "дивидендов, указанных в подпункте 501 пункта 1 статьи 251 настоящего Кодекса, а также дивидендов, к которым в соответствии с международным договором Российской Федерации, регулирующим вопросы налогообложения, применена налоговая ставка в меньшем размере, чем налоговая ставка, установленная подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса";

дополнить словами ", и (или) при расчете величины зачета налога на прибыль организаций в соответствии с пунктом 31 статьи 214 настоящего Кодекса";

б) в пункте 6:

в абзаце первом слова "и (или) физическому лицу, не являющемуся налоговым резидентом Российской Федерации" исключить, слова "применяются налоговые ставки, установленные подпунктом 3 пункта 3 статьи 284 или пунктом 3 статьи 224" заменить словами "применяется налоговая ставка, установленная подпунктом 3 пункта 3 статьи 284";

в абзаце втором слова "физические лица и (или)" исключить.

Статья 2

1. Установить, что в случае, если организаторами азартных игр, проводимых в казино и залах игровых автоматов, в 2020 году не были представлены в налоговый орган данные в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 2147 Налогового кодекса Российской Федерации, определение налоговой базы и исчисление суммы налога на доходы физических лиц с доходов в виде выигрышей, полученных от участия в азартных играх, проводимых в казино и залах игровых автоматов, в 2020 году, производятся налоговым органом на основании сведений, представляемых организаторами азартных игр в налоговые органы в электронной форме в виде реестра сведений в срок не позднее 1 мая 2021 года.

2. Состав сведений, включаемых в указанный в части 1 настоящей статьи реестр сведений, формат и порядок представления реестра сведений в электронной форме утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Статья 3

Установить, что организации и индивидуальные предприниматели, применявшие в четвертом квартале 2020 года систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и отвечающие требованиям, установленным главой 262 Налогового кодекса Российской Федерации, вправе не позднее 31 марта 2021 года уведомить налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства индивидуального предпринимателя о переходе на упрощенную систему налогообложения с 1 января 2021 года. При этом организация имеет право перейти на упрощенную систему налогообложения, если по итогам девяти месяцев 2020 года ее доходы, определяемые в соответствии со статьей 248 Налогового кодекса Российской Федерации, налогообложение которых осуществлялось в соответствии с общим режимом налогообложения, не превысили 112,5 миллиона рублей.

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Пункты 3 и 5 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.

3. Абзац четвертый подпункта "а" пункта 6 статьи 1 вступает в силу с 1 января 2022 года.

4. Положения пункта 1, абзаца первого пункта 2, пунктов 3 и 31 статьи 214, пунктов 1 и 2 статьи 225, абзацев пятого и седьмого пункта 5 и пункта 6 статьи 275 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции на день официального опубликования настоящего Федерального закона) применяются к доходам, полученным налогоплательщиком в налоговых периодах начиная с 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин