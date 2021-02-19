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Рубрика: Общество

NASA: Марсоход Perseverance испытает оборудование для новых миссий

Новое оборудование предстоит испытать марсоходу Perseverance, который ранее успешно сел на поверхность Красной планеты. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Стив Юрчик.

Фото: ГК "Роскосмос"
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В частности, речь идет о вертолете для полетов над поверхностью Марса. "Это пока еще экспериментальная модель, - цитирует ТАСС представителя NASA. - Если все пройдет успешно, мы сможем использовать его для дополнительных наблюдений во время миссий, а в будущем - для разведки мест для посадок новых марсоходов".

Perseverance также соберет образцы грунта на Марсе, которые затем должны быть доставлены на Землю, напомнил Юрчик. Почти сразу после посадки аппарат переслал и первые снимки планеты. Цель миссии - оценить пригодность Марса для жизни в настоящее время и возможность ее существования в прошлом, а также подготовка к высадке человека в будущем.

Отметим, что Perseverance - самый большой и тяжелый "марсианин" среди аппаратов НАСА. Весит 1025 кг, имеет длину 3 м, ширину - 2,7 м.

Общество Космос Исследование Марса

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