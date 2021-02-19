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19 февраля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 36(8387)

Федеральный закон от 17 февраля 2021 г. N 10-ФЗ "О внесении изменений в статьи 71 и 108 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и статью 6 Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

Дата подписания 17 февраля 2021 г.
Опубликован 19 февраля 2021 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"

Комментарии Российской Газеты

Сироты получили бессрочную льготу на бесплатное обучение в вузах

Принят Государственной Думой 27 января 2021 года

Одобрен Советом Федерации 10 февраля 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2014, N 6, ст. 562; N 19, ст. 2289; N 23, ст. 2930; 2015, N 1, ст. 53; N 29, ст. 4364; 2016, N 1, ст. 78; N 10, ст. 1320; N 23, ст. 3289; N 27, ст. 4160; 2017, N 18, ст. 2670; 2018, N 27, ст. 3945; N 53, ст. 8423; 2019, N 30, ст. 4134; N 40, ст. 5488; N 52, ст. 7796; 2020, N 24, ст. 3738, 3739) следующие изменения:

1) часть 5 статьи 71 изложить в следующей редакции:

"5. Право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах установленной квоты имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах".";

2) часть 14 статьи 108 признать утратившей силу.

Статья 2

Пункт 1 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 52, ст. 5880; 2000, N 33, ст. 3348; 2002, N 15, ст. 1375; 2004, N 35, ст. 3607; 2009, N 51, ст. 6152; 2011, N 47, ст. 6608; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 45, ст. 6143; 2015, N 1, ст. 53; 2016, N 27, ст. 4292; 2018, N 32, ст. 5115) изложить в следующей редакции:

"1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на обучение на подготовительных отделениях образовательных организаций высшего образования за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также право на зачисление на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в пределах установленной квоты в порядке, установленном Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".".

Президент Российской Федерации В. Путин