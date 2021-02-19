Новости

МИД России пригласил иностранных дипломатов привиться от коронавируса 10:29
Росавиация ответила на сообщения о возобновлении чартеров в Египет 10:27
В Индии намерены использовать ресурсы Мирового океана для развития страны 10:17
Боливия отказалась от кредита МВФ в 346,7 млн долларов 10:11
Истребитель ВВС Франции зацепился за ЛЭП 10:06
В Крыму из-за снегопада приостановили автобусное сообщение с материком 09:55
На Крымском мосту организовали пункты обогрева для водителей 09:52
США вводят санкции против 43 граждан Беларуси 09:52
Вице-мэр Челябинска арестован на два месяца 09:50
ФХР проверит действия тренера, учившего юных хоккеистов драться 09:49
Охранник "Зимней вишни" рассказал о сбое в системе оповещения в день пожара 09:43
В Екатеринбурге загорелась квартира в 12-этажном доме 09:35
В Подмосковье местный житель ограбил 9 частных домов 09:32
Крымский мост очистят от снега за несколько часов 09:31
Полиция проверяет действия 29 сотрудников при беспорядках в Капитолии 09:30
Президент Киргизии назвал отношения республики с Россией союзническими узами 09:28
На Чукотке эвакуировали жителей села, оставшегося без отопления 09:21
В США раскрыли детали новых санкций против "Северного потока-2" 09:18
В Челябинской области завели уголовное дело на экс-мэра Кропачево 09:18
В артиллерийском музее Петербурга представили трубку Емельяна Пугачева 09:17
В ХМАО женщина отдала 2 млн рублей позвонившим "из полиции" мошенникам 09:10
В Швеции взяли под охрану ответственных за борьбу с COVID-19 чиновников 09:04
Буллит Панарина принес "Рейнджерс" победу над "Филадельфией" 09:00
Капсулу с японского зонда "Хаябуса-2" выставят на показ в музее 08:57
Сергунина: Открыт прием заявок на конкурс туристических маршрутов "Покажи Москву!" 08:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В МВД РФ предупредили о новых формах телефонного мошенничества
В МВД РФ предупредили о новых формах телефонного мошенничества
Метеоролог объяснила причины природных аномалий
Метеоролог объяснила причины природных аномалий
Как в Москве купить квартиру у города
Как в Москве купить квартиру у города
19.02.2021 09:30
Рубрика: В мире

Полиция проверяет действия 29 сотрудников при беспорядках в Капитолии

Текст: Константин Волков

В Вашингтоне проводится расследование в отношении сотрудников полиции Капитолия, их подозревают в участии в штурме здания 6 января, сообщает телеканал CNN.

Фото: Drew Angerer/Getty Images
Почему полиции и военным не удалось обеспечить безопасность Капитолия

В частности, шесть полицейских временно отстранены от должности с сохранением заработной платы, в отношении еще 29 человек также ведется расследование.

Ранее, в январе, расследование было возбуждено в отношении 12 полицейских.

Следователи просматривают видеозаписи, информацию в соцсетях и другие сообщения с открытым кодом, чтобы выявить нарушения полицейскими правил работы. Так, было обнаружено, что один из полицейских сделал селфи с кем-то из участников протестов, другой надел бейсболку с надписью "Сделаем Америку снова великой" и показывал дорогу ворвавшимся в Капитолий.

В результате беспорядков в Капитолии 6 января погибли пять человек. По информации газеты The Washington Post, еще двое сотрудников полиции Капитолия покончили с собой, а их начальник Стивен Сунд подал в отставку.

В мире США Выборы президента США-2020

Главное сегодня

Росавиация ответила на сообщения о возобновлении чартеров в Египет
Марсоход Perseverance совершил посадку на Марс
Washington Post: Дипломаты США попросили привить их вакциной "Спутник V"
Путин назвал невосполнимой утратой уход из жизни Мягкова
Песков назвал неправомерным решение ЕСПЧ по Навальному
Украина стала камнем преткновения на пути сооружения "Большой Европы"
ВОЗ: Число новых случаев COVID-19 в мире падает, но мутации распространяются