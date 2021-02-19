Полиция проверяет действия 29 сотрудников при беспорядках в Капитолии

В Вашингтоне проводится расследование в отношении сотрудников полиции Капитолия, их подозревают в участии в штурме здания 6 января, сообщает телеканал CNN.

В частности, шесть полицейских временно отстранены от должности с сохранением заработной платы, в отношении еще 29 человек также ведется расследование.

Ранее, в январе, расследование было возбуждено в отношении 12 полицейских.

Следователи просматривают видеозаписи, информацию в соцсетях и другие сообщения с открытым кодом, чтобы выявить нарушения полицейскими правил работы. Так, было обнаружено, что один из полицейских сделал селфи с кем-то из участников протестов, другой надел бейсболку с надписью "Сделаем Америку снова великой" и показывал дорогу ворвавшимся в Капитолий.

В результате беспорядков в Капитолии 6 января погибли пять человек. По информации газеты The Washington Post, еще двое сотрудников полиции Капитолия покончили с собой, а их начальник Стивен Сунд подал в отставку.