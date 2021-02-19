Путин и Лукашенко не планируют пресс-конференцию после встречи

"Вообще не планируется​​​. Они не каждый раз это делают, потому что сидят подолгу, как правило", - пояснил журналистам, отвечая на соответствующий вопрос, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Александр Лукашенко будут общаться целый день, с обеда, и, скорее всего, до вечера, также заметил пресс-секретарь президента России.

"На этот раз, если президенты не посчитают по-другому, пресс-конференция не планируется", - уточнил Песков. Но если решат сделать какие-то заявления сами, а не через помощников, то, конечно же, смогут. "Но еще раз повторяю - в программе пока такого нет", - заключил он.

О том, где пройдут переговоры, пресс-секретарь президента России пока говорить не стал, пообещав позднее уточнить эту информацию.