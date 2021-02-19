Власть
19.02.2021 13:15
Текст: Кира Латухина

Путин и Лукашенко не планируют пресс-конференцию после встречи

Президенты России и Беларуси обычно общаются долго, и в этот раз, 22 февраля, по итогам подход к прессе не запланирован.
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Константин Завражин/РГ

"Вообще не планируется​​​. Они не каждый раз это делают, потому что сидят подолгу, как правило", - пояснил журналистам, отвечая на соответствующий вопрос, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Владимир Путин и Александр Лукашенко будут общаться целый день, с обеда, и, скорее всего, до вечера, также заметил пресс-секретарь президента России.

"На этот раз, если президенты не посчитают по-другому, пресс-конференция не планируется", - уточнил Песков. Но если решат сделать какие-то заявления сами, а не через помощников, то, конечно же, смогут. "Но еще раз повторяю - в программе пока такого нет", - заключил он.

О том, где пройдут переговоры, пресс-секретарь президента России пока говорить не стал, пообещав позднее уточнить эту информацию.

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