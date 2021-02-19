Путин выразил поддержку Мадуро

Президенты России и Венесуэлы обсудили по телефону борьбу с коронавирусом и ситуацию в республике. Владимир Путин поддержал усилия венесуэльских властей по укреплению суверенитета страны.

Лидеры рассмотрели вопросы развития двусторонних отношений, уделив особое внимание сотрудничеству в борьбе с распространением коронавируса. Николас Мадуро поблагодарил за поставки вакцины "Спутник V", которые начались в феврале.

Венесуэльский президент рассказал о ситуации в республике, в том числе в контексте оказываемого на нее внешнего давления, сообщили в пресс-службе Кремля. Путин выразил поддержку усилиям властей республики по укреплению суверенитета страны.

Президенты также подтвердили настрой на расширение взаимовыгодных связей в различных отраслях.