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19.02.2021 19:37
Рубрика: Экономика

"Автодор" готов к работе в усиленном режиме из-за ограничений для грузовиков

Текст: Евгений Гайва

Дорожные службы на всей сети госкомпании "Автодор" готовы к работе в усиленном режиме после ввода ограничений на движение грузовых автомобилей в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) с 20 февраля, сообщили в госкомпании.

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Для борьбы со снегопадом и обеспечения бесперебойного и безопасного движения транспорта на трассах "Автодора" планируется задействовать почти 200 единиц дорожной техники. Количество техники определено с учетом введенных в Московском регионе ограничений для движения транзитного грузового транспорта, пояснили в госкомпании.

Ограничение на движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 12 тонн в пределах МКАД, в том числе в ночное время, вводится с 9 часов 20 февраля до 9 часов 22 февраля. Ограничение не распространяются на въезд транспортных средств, которые имеют пропуска.

Водители грузовых автомобилей, которые едут транзитом, для проезда от одной вылетной трассы до другой, могут выбрать Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД), отметили в "Автодоре". Трасса создана как раз для того, чтобы разгрузить радиальные выходы из Москвы и уличную сеть города от движения большегрузного и транзитного транспорта.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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По ЦКАД можно проехать почти всю Московскую область, за исключением небольшого отрезка в 25 километров от М-2 "Крым" до Калужского шоссе. Этот участок планируется сдать летом 2021 года, отметили в госкомпании.

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