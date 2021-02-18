Большегрузам на два дня запретят въезд на МКАД и вылетные магистрали

Москва и Московская область приняли совместное решение на несколько дней убрать транзитные большегрузы массой свыше 12 тонн с МКАД и подмосковных вылетных магистралей. Ограничения будут действовать с 9 утра 20 февраля до 9 утра 22 февраля, сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В эти дни грузовые машины тяжелее 12 тонн не смогут проехать транзитом по МКАД и региональным дорогам области в границах малого бетонного кольца - автодороги А-107. Весь транзит переводится на ЦКАД.

Ограничения не распространяются на транспортировку дорожно-эксплуатационной и уборочной техники, а также на те большегрузы, что едут в Москву и Московскую область и имеют действующий пропуск на передвижение по дорогам столичного региона. Проверить пропуск можно по телефону 3210.

Меры приняты для того, чтобы избежать повторения дорожного коллапса, случившегося во время рекордных снегопадов на прошлой неделе. Тогда тяжелые фуры буквально заблокировали въезды на МКАД и вылетные магистрали. 20 и 21 февраля синоптики вновь обещают сильные снегопады.