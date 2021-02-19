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19.02.2021 09:57
Рубрика: Общество

Собянин рассказал об оснащении больниц и поликлиник современным оборудованием

Текст: Сергей Бабкин
Московская система здравоохранения выдержала нагрузку во время пандемии благодаря своевременным поставкам оборудования. Об этом в своем блоге написал мэр Сергей Собянин.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Основной объем модернизации пришелся на 2011-2013 годы. "Меняли абсолютно все - от термометров до аппаратов рентгена и УЗИ. Наиболее современное оборудование - хирургические роботы, томографы, ангиографы - в таком объеме было закуплено впервые", - написал Сергей Собянин. Именно томографы спасли тысячи жизней, быстро выявляя поражение легких при ковиде.

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Однако еще до пандемии стало понятно - настало время обновления. Ведь техника постоянно совершенствуется. Новое оборудование по контрактам жизненного цикла поставят не только в стационары, но и в поликлиники.

"В головных зданиях взрослых поликлиник будут установлены МРТ, КТ, УЗИ экспертного класса, эндоскопическое оборудование, а также денситометры - приборы для исследования костной ткани", - написал Сергей Собянин. При этом маммографы, рентген-аппараты, УЗИ и оборудование функциональной диагностики. Новая программа технического обновления рассчитана до 2023 года.

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