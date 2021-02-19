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19.02.2021 17:22
Рубрика: Спорт

"Тамбов" продолжит выступление в чемпионате России по футболу

Текст: Артур Нанян

Футбольный клуб "Тамбов" доиграет сезон в чемпионате страны, сообщает пресс-служба РФС. Также команда должна выйти на поле в матче 1/8 финала Кубка России против "Локомотива" в воскресенье.

ФК "Локомотив" на своем сайте убрал из календаря матч КР с "Тамбовом"

"Тамбов" получил от РПЛ сумму, достаточную для разблокировки счетов, также клуб сможет обеспечить условия для временного снятия запрета на обновление заявки, реструктуризировав задолженность. Долги тамбовчан на конец января составляли 130 миллионов рублей.

В начале года на "Тамбов" был наложен запрет на регистрацию новичков в связи с тем, что клуб не выполнил финансовые обязательства перед несколькими игроками: Михаилом Костюковым, Ишханом Гелояном, Гиорги Шелией и Хасаном Мамтовым. В четверг ограничительная мера была продублирована на основании заявлений Алексея Грицаенко, Никиты Чичерина и Гурама Тетрашвили.

Напомним, что после 19 туров Премьер-лиги "Тамбов" занимает последнее место в турнирной таблице, имея в своем активе 13 очков.

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