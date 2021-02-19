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19.02.2021 19:16
Рубрика: Происшествия

В Рязанской области мужчина пойдет под суд за расстрел пятерых человек

Текст: Елена Шулепова (Рязань)

В Рязанской области будут судить мужчину, расстрелявшего пятерых человек за шум под окнами. Расследование громкого дела закончено, в ближайшее время дело будет передано в суд, сообщили в СУ СК России по региону.

Фото: iStock
В Курске задержан обвиняемый в убийстве криминальных авторитетов

Жестокий расстрел пятерых молодых людей в поселке Елатьма Касимовского района вызвал широкий общественный резонанс. Трагедия произошла около 22 часов 4 апреля 2020 года. Компания молодых людей задержалась под окнами одного из трехэтажных домов. Четверо парней и девушка громко разговаривали. На балкон вышел 32-летний мужчина, под окнами которого они расшумелись, и сказал компании, что они разбудили его ребенка. Как установлено следствием, замечание он сделал в довольно грубой форме. В ответ на это молодые люди не успокоились, как говорится в официальном сообщении, "возник словесный конфликт", и молодые люди направились в подъезд дома.

Мужчина встретил их на лестнице выстрелами из охотничьего карабина. Следствием установлено, что в подъезде он произвел четыре прицельных выстрела. Трое погибли на месте, раненый парень и девушка выбежали на улицу. Стрелок последовал за ними и выстрелил еще три раза: один - в девушку и два - в парня. От полученных травм все скончались на месте.

Погибшие - четверо парней и девушка - жители поселка Елатьма, в возрасте от 22 до 31 года. Пара, пытавшаяся спастись на улице, - молодожены. У одного из погибших остались дети.

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Стрелок пытался скрыться, но в тот же день был задержан сотрудниками правоохранительных органов. На допросе он доказывал, что это была самооборона, он считает свои действия адекватными сложившейся обстановке. Следователями собраны доказательства, опровергающие версию обвиняемого.

Его действия квалифицированы, как убийство с отягчающими обстоятельствами. Обвинительное заключение утверждено прокурором и будет направлено в суд. Как уточнили в ведомстве, рассматривать дело по существу будет областной суд.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область

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