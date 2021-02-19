В Чите арестовали обвиняемого в убийстве девочки

В Чите суд арестовал 33-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве девятилетней девочки. Он доставлен в следственный изолятор.

Трагедия произошла 17 февраля, когда пьяный мужчина поссорился с соседом из-за того, что ему мешал шум от ремонтных работ в квартире. Злоумышленник выстрелил из ружья в закрытую дверь. В результате ребенок умер от ранений в грудь и голову.

По данным следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю, преступник частично признал свою вину. Известно, что он был ранее судим и не имеет постоянной работы.

Расследование уголовного дела продолжается. Ход следствия находится на контроле председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.