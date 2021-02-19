При пожаре в Кирове погибли женщина и четверо детей

При пожаре в деревянном жилом доме в Кирове погибли женщина и четверо детей. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. В ведомстве начали проверку по факту случившегося, на место выехал прокурор Кировской области Андрей Оборок.

Сообщение о пожаре в четырехквартирном доме по улице Бородулина поступило в МЧС по региону сегодня в 00:46. Открытое горение пожарным удалось ликвидировать в 2 часа ночи. Для тушения привлекались 8 пожарных расчетов.

Ранее в прокуратуре региона сообщили, что на месте происшествия были найдены тела троих детей. Были эвакуированы 13 человек. На базе одной из гостиниц Кирова был развернуто пункт временного размещения. Обстоятельства и причины пожара выясняются.

СУ СК по Кировской области возбудило уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Погибшая женщина - 1973 года рождения, возраст детей уточняется.