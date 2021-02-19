В Красноярске Анатолию Быкову продлили арест по делу о двойном убийстве

Свердловский районный суд Красноярска в пятницу продлил домашний арест предпринимателю Анатолию Быкову по делу об организации убийства Александра Наумова и Кирилла Войтенко еще на шесть месяцев - до 26 июля 2021 года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевой суд.

Известно, что это дело уже поступило на рассмотрение в Свердловский районный суд Красноярска, но дата его рассмотрения еще не определена. С момента поступления и отчитывается срок в шесть месяцев.

Накануне сообщалось, что суд Железнодорожного района Красноярска удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест Анатолию Быкову на два месяца, по 21 апреля этого года. Здесь будет рассматриваться дело по обвинению бизнесмена в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33 УК РФ, пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ. Речь идет о заказном убийстве Андрея Неколова осенью 2004 года.