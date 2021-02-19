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19.02.2021 18:01
Рубрика: Происшествия

В Сибири суд вновь отказал в аресте водителя, сбившего женщину с коляской

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Кировский районный суд Новосибирска повторно отказал следователям, выступившим с ходатайством о домашнем аресте водителя, который намеренно наехал на женщину с коляской, в которой был ребенок.

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Как пояснили в пресс-службе суда, доводы представителя СК о том, что мужчина может скрыться от органов предварительного следствия, каким-либо образом воспрепятствовать расследованию уголовного дела и продолжить заниматься преступной деятельностью не имеют под собой оснований. Несмотря на то, что ранее новосибирец привлекался к уголовной ответственности, судимости он не имеет. Кроме того, живет с семьей, имеет постоянное место работы и стабильный заработок, является по вызову в суд - все это, как считает суд, говорит, в пользу обвиняемого, а потому его можно оставить на свободе.

Меж тем, мужчину обвиняют по особо тяжкой статье о покушении из хулиганских побуждений на умышленное причинение смерти двум лицам, в том числе ребенку. Согласно уголовному кодексу, ему грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.

Напомним, несколько дней назад камеры наблюдения у одного из подъездов дома № 20 по улице Александра Чистякова зафиксировали спор жительницы многоэтажки и водителя, припарковавшего автомобиль на газоне. После непродолжительной беседы, автомобилист развернулся и, трогаясь, совершил намеренный, как считают следователи, наезд на женщину с коляской.

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Более того, правоохранители уверены, что сибиряк хотел таким образом убить и женщину и ребенка, находившегося в коляске. У пострадавшей диагностирован перелом ноги, однако следователи считают, что от смерти ее спасли лишь очевидцы, бросившиеся на помощь. Коляска с ребенком действительно перевернулась, однако, о каких-либо травмах, причиненных малышу, не сообщается.

После начала доследственной проверки, председатель СК поручил доложить ему о ее результатах. В тот же день было возбуждено уголовное дело, как уже отмечалось, по особо тяжкой статье. Спустя два дня следователи выступили в суде с ходатайством о домашнем аресте фигуранта дела, однако судья отказал в удовлетворении этой просьбы. Сегодня был дан отказ и на повторное ходатайство.

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