Операция по поиску повалившихся под лед детей на Ставрополье завершена

На озере Буйвола в Ставропольском крае закончили поиски детей, провалившихся под лед. Как сообщил глава Буденновского муниципального округа Андрей Соколов, обнаружено тело одной погибшей девочки.

- Информация о том, что под водой могут находиться другие подростки, не подтвердилась. Принято решение завершить поисково-спасательную операцию, - написал Соколов на своей странице в Instagram.

У спасателей не было точных данных о количестве детей, которые могли провалиться под лед. Изначально они ориентировались на слова очевидцев, которые отметили, что ребенка было три, но эта информация оказалась ложной. Одну девочку 2008 года рождения спасли, она находится в реанимации без сознания.

Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности" по факту гибели ребенка. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что на озере в Ставропольском крае дети провалились под лед, одного из них удалось спасти, остальных ищут.