В России стартовал выпуск обновленного Kia Picanto

Калининградское автопредприятие "Автотор" приступило к серийному выпуску обновленного компактного городского хэтчбека Kia Picanto после успешного прохождения контрольных аудитов пилотной партии.

Picanto - одна из самых популярных моделей Kia в мире, а в России это лидер в сегменте "А", так называемых городских автомобилей. Корейский концерн, в отличие от многих других известных брендов, не только не отказался от производства моделей в этом сегменте, но вывел на рынок уже третье поколение субкомпактного хэтчбека.

В Калининграде Picanto выпускают с 2017 года. Новая версия будет производиться в пяти комплектациях. Для нее разработаны стильные элементы дизайна и более высокий уровень комфорта и безопасности. Так, изменен дизайн основной оптики и противотуманных фар, бампера и решетки радиатора в передней и задней частях автомобиля.

Интерьер дополнен экраном новой мультимедийной системы с диагональю 8 дюймов, на приборной панели Supervision - 4,2-дюймовый цифровой TFT-дисплей высокого разрешения. Для кузова цветовая гамма расширена до десяти вариантов.

Модель очень экономична, в варианте с двигателем 1,0 л MPI (67 л. с.) средний расход топлива - 5,1 литра на 100 километров, у двигателя 1,2 литра - 5,8 литра на сотню. Литровый двигатель устанавливается в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач, а двигатель 1,2 л агрегатируется с четырехступенчатой автоматической трансмиссией.

Продажи в России стартуют 5 марта. Цены на компактный хэтчбек лежат в диапазоне от 819 900 до 1 114 900 рублей.