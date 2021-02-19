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19.02.2021 18:56
Рубрика: Происшествия

Краснодарские спасатели переведены в режим ЧС

Текст: Тимофей Борисов

В МЧС России сообщили, что погода на юге России не только не улучшается, а, наоборот, продолжает ухудшаться.

Фото: Пресс-служба Крымской железной дороги
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"МЧС продолжает оказывать помощь жителям Краснодарского края, оказавшимся в непогоде. На территории Краснодарского края задержано около 479 машин с невозможностью проезда по Крымскому мосту и на территорию Республики Крым. В настоящее время развернуто 8 пунктов обогрева, из них три мобильных, остальные - стационарные", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

При этом со стороны Анапы и Славянска-на-Кубани дорога расчищена и доступна для движения, но этого самого движения в сторону полуострова пока как раз и нет. По данным МЧС, сейчас спасатели южного поисково-спасательного отряда оказывают помощь людям в пробках, развозят горячий чай и бутерброды.

"Кроме того, силами и средствами трех пожарно-спасательных гарнизонов выделено 6 единиц полноприводной техники для организации помощи в извлечении из снежных заторов. Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю развернуло оперативную группу и переведено в режим "Чрезвычайная ситуация". - сообщили в пресс-службе ведомства.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Правительство МЧС Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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