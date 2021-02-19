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19.02.2021 09:30
Рубрика: Спорт

Мусаев: "Краснодар" не опустил руки и может отыграться в Загребе

Текст: Александр Ершов (Краснодар)
Главный тренер ФК "Краснодар" Мурад Мусаев уверен, что борьба с загребским "Динамо" за выход в следующий раунд Лиги Европы еще не закончена, так как "быки" по-прежнему имеют шансы одержать в ней победу. Об этом он заявил накануне поздно вечером на пресс-конференции после первого матча 1/16 финала еврокубка, в котором российский клуб уступил в драматичном противостоянии на своем поле хорватам со счетом 2:3.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

По традиции первым (в данном случае в онлайн-режиме) общался с журналистами наставник гостей Зоран Мамич.

Фото: РИА Новости
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- Могу поздравить свою команду с отличной игрой, - сказал главный тренер "синих". - Но также хочу сразу отметить, что победа добыта в борьбе с очень сильным и агрессивным соперником. В то же время важно подчеркнуть: сделано только полдела. Необходимо через неделю довести в Загребе начатое в Краснодаре. Только после этого можно будет перевести дух, хотя и сегодня мы заслужили право насладиться победой. Теперь надо отдохнуть и основательно подготовиться к ответной встрече.

Затем хорватские коллеги поинтересовались: "А вы не жалеете ли о других упущенных моментах, ведь "Динамо" могло выиграть и с большей разницей в счете?".

Мамич с улыбкой ответил: "Когда забиваешь на чужом стадионе в ворота мощной команды в еврокубке сразу три мяча, то просто не можешь быть недовольным. Возможности забить у нас еще имелись, но конечным результатом я и так вполне удовлетворен".

Наставник гостей еще отметил яркую игру своего форварда Петковича ("Бруно провел свой лучший матч за "Динамо" - он не только сделал дубль, но и выполнил множество обостряющих передач партнерам") и сделал комплимент президенту ФК "Краснодар" Сергею Галицкому: "Этот человек создал замечательный клуб. Нам также выпала большая честь играть на таком необыкновенном стадионе".

- Мы плохо начали встречу, допускали много ошибок, теряли мяч, особенно в центре поля. Ошибки приводили к быстрым атакам на наши ворота. В результате сделали комфортной игру для соперника, - прокомментировал Мурад Мусаев только что завершившийся поединок. - Во втором тайме уже было больше хороших кусков в игре, получался контроль мяча, создавали моменты, но не хватало надежности. Нужно поменять свою ментальность, провести работу над ошибками. Еще ничего не потеряно: есть ответная игра, и "Краснодар" по-прежнему имеет шансы пройти дальше в Лиге Европы.

По словам наставника кубанцев, "Загреб действовал, конечно, хорошо, но прежде всего за счет того, что мы были небрежны и беспечны, выбирали рискованные решения. Особенно крайние защитники, которые действовали очень "высоко" и не успевали возвращаться. За это и поплатились. В свою очередь, наша команда не воспользовалась своими возможностями".

На просьбу оценить действия голкипера Евгения Городова, после грубой ошибки которого хорваты забили второй мяч, главный тренер "быков" сказал следующее: "Я никогда не оцениваю футболистов на пресс-конференциях. И для Городова не будет исключений. Мы сегодня проиграли все вместе. Нет человека, на которого можно было бы спихнуть всю вину. Мы вместе несем ответственность, и все вместе должны исправить сложившуюся ситуацию".

Мусаев объяснил и причину отсутствия в заявке основного вратаря Сафонова, который к тому же был сегодня исключен из заявки главной команды и переведен в "Краснодар-2": "Матвей, я думаю, через две недели уже будет заниматься в общей группе. Ему еще нужно набирать форму, поэтому, возможно, какие-то домашние игры Сафонов сыграет за вторую команду. Это не связано с серьезной травмой или проблемами с Матвеем. Нормальная практика для нас".

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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А на заключительный и, наверное, ключевой вопрос о том, имеет ли "Краснодар" хоть какие шансы на выход в 1/8 финала лиги Европы, Мурад Мусаев ответил так: "Главный резерв - наша игра, в первую очередь мы должны улучшить выход из обороны, играть агрессивнее, ставить соперника в неудобное положение. Когда уступаешь дома, шансы, понятно, понижаются. Но мы не собираемся опускать руки: пока есть шансы - а они еще остаются - надо бороться. Отдадим все свои силы, чтобы пройти дальше".

Напомним, в четверг поздно вечером "Краснодар" уступил "Динамо" в первом матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы команде "Динамо" из Загреба - 2:3 (1:1). Дубль в составе гостей сделал форвард сборной Хорватии Бруно Петкович. Хозяева поля, дважды уступая в счете, сумели отыграться усилиями двух шведов - Маркуса Берга и Виктора Классона. Однако нигерийский нападающий гостей Ияйии Атимвен в конце встречи провел решающий мяч.

Кстати

Ответный поединок, в котором и определится обладатель путевки в следующий раунд престижного турнира, состоится 25 февраля в столице Хорватии.

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