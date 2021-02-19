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Рубрика: Власть

На Крымском мосту организовали пункты обогрева для водителей

Текст: Михаил Сухарев
Пункт обогрева на подъезде к Крымскому мосту Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Пункт обогрева на подъезде к Крымскому мосту Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Пункт обогрева на подъезде к Крымскому мосту Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В поселке Тамань в Краснодарском крае и на подъезде к Крымскому мосту открыли пункты обогрева водителей и места для временной стоянки автомобилей.

Фото: Пресс-служба администрации Сочи
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Как сообщили в пресс-службе администрации региона, в пунктах можно согреться и получить горячий чай.

- Временная стоянка находится в станице Старотитаровской и рассчитана на 300 машин. Сейчас подъезды к мосту расчищает дорожная техника. Очистить дорожное полотно планируется в ближайшие часы, - отметили в пресс-службе.

Напомним, Крымский мост временно закрыт из-за снегопада и плохой видимости. Все пассажирские автобусы по маршруту в города Крыма пока задержаны, их отправят как только мост будет открыт, чтобы транспорт не скапливался на подъездах. Личные автомобили останавливают сотрудники Госавтоинспекции и направляют к перехватывающей парковке.

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