На Крымском мосту организовали пункты обогрева для водителей

В поселке Тамань в Краснодарском крае и на подъезде к Крымскому мосту открыли пункты обогрева водителей и места для временной стоянки автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе администрации региона, в пунктах можно согреться и получить горячий чай.

- Временная стоянка находится в станице Старотитаровской и рассчитана на 300 машин. Сейчас подъезды к мосту расчищает дорожная техника. Очистить дорожное полотно планируется в ближайшие часы, - отметили в пресс-службе.

Напомним, Крымский мост временно закрыт из-за снегопада и плохой видимости. Все пассажирские автобусы по маршруту в города Крыма пока задержаны, их отправят как только мост будет открыт, чтобы транспорт не скапливался на подъездах. Личные автомобили останавливают сотрудники Госавтоинспекции и направляют к перехватывающей парковке.