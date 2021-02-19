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19.02.2021 22:45
Рубрика: Общество

В списках значится

"Российская газета" помогла ветерану войны вернуть статус
Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 37(8388)
После серии публикаций в "Российской газете" 90-летней Галине Алексеевне Тарасовой выдали удостоверение ветерана Великой Отечественной войны.

Документ Галине Алексеевне принесли домой в тот же день, когда вступило в силу решение суда. Из-за недавнего инсульта она не ходит и мало говорит. Сидя на кровати, ставит подпись в журнале, внимательно рассматривает "корочку" и кладет возле себя на стол - на видное место.

Галину Алексеевну поставили и в льготную очередь на землю. Только движется она медленно

Следующие гости - из прокуратуры Гагаринского района Севастополя, которая обращалась в суд от имени ветерана. Дарят цветы, поздравляют. "Спасибо, спасибо вам большое", - вновь и вновь повторяет Галина Алексеевна.

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Гагаринский районный суд Севастополя установил факт работы Галины Тарасовой с 1942 по 1945 год в детдоме имени "10-й годовщины Октября" Железнодорожного района города Горького, подтвердив, что она относится к труженикам тыла. "Я рада, что наконец вопрос решился, маме вернули статус, - говорит дочь ветерана Светлана Шарлай. - Все началось со статьи в газете "В списках не значится". На нее обратил внимание Следственный комитет, оттуда к нам направили следователя Татьяну Эрдман разобраться и помочь. В СК сделали все, что могли, взяли шефство над мамой".

Галина Алексеевна временно утратила не только статус, но и выплаты за ордена мужа - инвалида войны. В 2014 году ей надо было прийти в органы социальной защиты и написать новое заявление. Но сотрудники соцзащиты не уведомили об этом пожилую женщину, а просто перестали платить. Сама она только в начале прошлого года обнаружила, что выплаты не приходят. В управлении труда и соцзащиты приняли заявление лишь с 2020 года. То есть выплаты за пять лет пропали. Прокуратура Гагаринского района Севастополя после публикации в "Российской газете" начала проверку.

Ждет ветеран и решения другого вопроса. Галине Тарасовой положен земельный участок как жертве политических репрессий. Очень ей хочется пожить в своем доме. В льготную очередь наконец поставили. Следователь СК помогла собрать документы и подать заявление. Но движется очередь медленно.

"РГ - Неделя - Крым" написала о Галине Алексеевне Тарасовой 12 февраля 2020 года. Многие ее проблемы сегодня решены
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