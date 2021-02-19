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19.02.2021 11:48
Рубрика: Происшествия

В Керчи за ночь выпала месячная норма осадков

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

За минувшую ночь в Керчи выпало 47 сантиметров снега, что соответствует почти месячной норме. Об этом "РГ" сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

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- Это называется "очень сильный снег", опасное явление погоды, - пояснила она и добавила, что обильный снегопад обрушился в целом на Восточный Крым, где метеостанции зафиксировали высоту снега 18 сантиметров.

В Симферополе, по словам Любецкой, выпал 21 сантиметр снега.

- К сожалению, в горах Крыма совсем мало: высота снега - четыре сантиметра, - рассказала глава гидрометцентра республики. - На Ангарском перевале побольше - 13 сантиметров.

В выходные на полуострове ожидается погода без осадков, с температурой воздуха в диапазоне от нуля до шести градусов днем и от 10-15 градусов мороза ночью.

Фото: Пресс-служба министерства транспорта Республики Крым
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- На следующей неделе температура воздуха днем прогнозируется на уровне нуля - плюс пяти градусов днем и одного-шести градусов мороза ночью.

Как сообщалось ранее, с раннего утра пятницы из-за обильных осадков и налипания мокрого снега приостановлено движение по Крымскому мосту. Кроме того, из-за обильного снегопада и сложной обстановки на дорогах отложен выезд рейсовых автобусов, следующих на материковую часть РФ по транспортному переходу через Керченский пролив.

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