В Керчи за ночь выпала месячная норма осадков

За минувшую ночь в Керчи выпало 47 сантиметров снега, что соответствует почти месячной норме. Об этом "РГ" сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

- Это называется "очень сильный снег", опасное явление погоды, - пояснила она и добавила, что обильный снегопад обрушился в целом на Восточный Крым, где метеостанции зафиксировали высоту снега 18 сантиметров.

В Симферополе, по словам Любецкой, выпал 21 сантиметр снега.

- К сожалению, в горах Крыма совсем мало: высота снега - четыре сантиметра, - рассказала глава гидрометцентра республики. - На Ангарском перевале побольше - 13 сантиметров.

В выходные на полуострове ожидается погода без осадков, с температурой воздуха в диапазоне от нуля до шести градусов днем и от 10-15 градусов мороза ночью.

- На следующей неделе температура воздуха днем прогнозируется на уровне нуля - плюс пяти градусов днем и одного-шести градусов мороза ночью.

Как сообщалось ранее, с раннего утра пятницы из-за обильных осадков и налипания мокрого снега приостановлено движение по Крымскому мосту. Кроме того, из-за обильного снегопада и сложной обстановки на дорогах отложен выезд рейсовых автобусов, следующих на материковую часть РФ по транспортному переходу через Керченский пролив.