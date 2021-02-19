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19.02.2021 12:55
Рубрика: Происшествия

В Крыму создан оперштаб для борьбы с аномальным снегопадом

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым

Для отслеживания ситуации с опасными погодными условиями на полуострове на базе крымского главка МЧС создан межведомственный оперативный штаб. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Республике Крым.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Помимо сотрудников ведомства в состав оперштаба вошли представители республиканских служб взаимодействия. Оперативные группы и другие экстренные службы дежурят на участках с максимальным риском возникновения ЧП из-за погодных явлений. На трассе "Таврида" и дороге Симферополь - Джанкой задействованы беспилотники. Для ликвидации последствий дорожного затора привлечены 38 единиц техники и 78 человек. Из-за обильного снегопада проезд на плато Ай-Петри со стороны Ялты и Бахчисарая закрыт для всех видов транспорта.

- Ситуация стабильная и находится на постоянном контроле МЧС России, - заверили в пресс-службе. - Социально-значимые объекты, объекты энергетики и ЖКХ функционируют бесперебойно.

МВД, в свою очередь, сообщает, что полицейские при необходимости оказывают необходимую помощь водителям автотранспорта, оказавшимся в затруднительной ситуации, и спецтехнике, которой проблематично проехать в районе образовавшихся заторов.

Вместе с тем, глава РК Сергей Аксенов сообщил журналистам, что приостановленное утром из-за снежных заносов движение по Крымскому мосту предполагается возобновить с 14 часов. К нулевому километру трассы "Таврида", где образовался дорожный затор, спасатели направили четыре единицы техники и мобильный пункт обогрева для автомобилистов.

Как сообщалось ранее, из-за обильного снегопада и сложной обстановки на дорогах отложен выезд рейсовых автобусов, следующих на материковую часть РФ по транспортному переходу через Керченский пролив.

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