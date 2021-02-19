На Урале проектируют ракету для защиты Земли от угроз из космоса

Разработать и в деле испытать ракетный комплекс для защиты Земли от падающих космических тел - такой ответ Илону Маску решили дать авторы амбициозного проекта, в котором заявились на участие три известные на Урале организации: Государственный ракетный центр им. академика В.П. Макеева, Научно-исследовательский институт машиностроения и Южно-Уральский государственный университет.

Первое известие об этом появилось на официальном сайте НИИМаш (Свердловская область, город Нижняя Салда) и тут же было подхвачено в головном НПО "Энергомаш", которое располагается в Химках (Московская область) и входит в госкорпорацию "Роскосмос".

Сообщается, что руководство НИИМаш и ЮУрГУ "обсудили вопросы расширения сотрудничества по созданию нового космического комплекса, направленного на защиту Земли от падающих космических тел". А в связке с ними над таким проектом работают ученые из ГРЦ Макеева, что находится в Миассе (Челябинская область).

Проект космического комплекса, уточняет пресс-служба НПО "Энергомаш", реализует Уральский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня "Передовые промышленные технологии и материалы". Он создан для объединения потенциалов образовательных и научных организаций Свердловской, Челябинской и Курганской областей. И уже в 2028 году "первый опытный образец ракеты-носителя ученые и инженеры планируют опробовать".

Роль коренника в проекте играет, конечно, Государственный ракетный центр им. академика В.П. Макеева. Именно там был предложен вариант многоразовой одноступенчатой космической ракеты, которая была бы способна доставлять на околоземную орбиту до семи тонн полезного груза, проводить заданные манипуляции и возвращаться назад. При этом "время межполетного обслуживания ракеты будет составлять всего 24 часа".

Фантастика? Но ведь это же ответ Маску, тут ставки изначально высоки…

"Такой прорыв, - говорится на сайте НПО "Энергомаш", - может быть обеспечен только принципиально новыми техническими решениями. Одно из них направлено на обеспечение существенного повышения эффективности двигательной установки. Специалисты АО "НИИМаш" будут заниматься отработкой этого решения, в настоящее время идет разработка проекта по подготовке и проведению соответствующего эксперимента".

В самых общих чертах суть намеченного эксперимента раскрыли сами уральцы. Речь идет о создании "маршевого жидкостного ракетного двигателя с соплом внешнего расширения для ракеты-носителя". Уральское трио в составе ЮУрГУ, ГРЦ и НИИМаш уже спланировало работы по созданию модельного двигателя и проведению натурного эксперимента.

Тем временем

Ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Шестаков, комментируя недавнее объединение ЮУрГУ и других вузов Уральского федерального округа в межрегиональный НОЦ "Передовые промышленные технологии и материалы", как раз на такие совместные проекты сделал акцент.

- Челябинская область дала якорный проект по разработке технологии возвращаемой ракеты, - заявил он в интервью сетевому изданию "Губерния". - Понятно, что подобные разработки не создать быстро, поэтому дорожная карта рассчитана на три года. Хоть и кажется, что эти технологии применимы исключительно в оборонном комплексе, на деле это гражданский проект, связанный с выводом в космос спутников. Этакий ответ Илону Маску, который выведет науку на более высокий уровень. Надеемся, что этими технологиями заинтересуется "Роскомос".