В зоопарке Екатеринбурга родился кустарниковый кенгуру Хагена

У кустарниковых кенгуру Хагена Пола и Мэгги, живущих в екатеринбургском зоопарке, появился второй детеныш. Это первый случай стабильного размножения среди зоопарков России.

Самца и самку привезли в столицу Среднего Урала в октябре 2019 года из Москвы. В марте 2020 года в паре случилось прибавление, кенгуренка назвали Барни. Сегодня зоопарк на своей странице во "ВКонтакте" сообщил о появлении еще одного детеныша у пары.

Сотрудники говорят, что этот вид редко можно встретить в российских зоопарках России. Сейчас такие животные есть в Нижнем Новгороде. Кустарниковые кенгуру изучены мало, поэтому наблюдения за ними в неволе важны.

Уральское семейство любит лакомиться кукурузными початками, бананами, сладким болгарским перцем, акациевыми ветками с зеленой листвой и куриным мясом. В их рацион также входят яблоки, огурцы, пекинская капуста, травяные гранулы и зерновые мюсли.

Справка "РГ"

Кустарниковый кенгуру Хагена - эндемик Новой Гвинеи, он меньше известного всем рыжего кенгуру. Взрослая особь достигает всего 42-60 сантиметров и весит 5-6 килограммов. На спине у них темная шерсть, которая растет вперед, а не назад. Носовое зеркальце голое. Хвост при прыжках втыкается кончиком в почву как щуп. В природе животные питаются мягкой растительностью, охотятся на беспозвоночных, отодвигая плоские камни.