В зоопарке Екатеринбурга родился кустарниковый кенгуру Хагена

Новости

Путин встретился с главой финансовой разведки 14:47
Россия и Беларусь подписали соглашение об экспорте нефтепродуктов 14:30
Джордж Мартин экранизирует Роджера Желязны на HBO 14:27
Песков рассказал о военном звании Путина 14:24
В Кремле надеются на "здравое видение" ЕС и США по вопросу новых санкций 13:57
Стал известен состав женской команды России на эстафету ЧМ по биатлону 13:55
Песков оценил отказ США от призыва к санкциям против Ирана 13:52
ФК "Локомотив" на своем сайте убрал из календаря матч КР с "Тамбовом" 13:41
На Северном Кавказе сократилось число погибших и пострадавших в ДТП 13:39
Хуснуллин: Льготная ипотека будет продлена после 2024 года 13:35
Лазертаг, мини-биатлон, концерт: Чем порадуют парки Москвы 23 февраля 13:33
Гагарина представила официальную песню ЧМ по фигурному катанию в Швеции 13:26
Активно расселяющие "аварийки" регионы получат федеральные деньги раньше 13:22
Песков рассказал про график Путина 23 февраля 13:18
Путин и Лукашенко не планируют пресс-конференцию после встречи 13:15
Россия и Беларусь согласовали дорожную карту военного сотрудничества 13:15
Росавиация не подтвердила информацию о возобновлении чартеров в Египет 13:13
Синоптики рассказали, каким будет начало весны на Урале 13:12
Хуснуллин призвал пересмотреть подходы к градостроительному планированию 13:11
В Красноярске Анатолию Быкову продлили арест по делу о двойном убийстве 13:10
В Ростове двое рабочих рекламной фирмы разбились насмерть 13:07
Минкультуры РФ выявило нарушения в деятельности Третьяковской галереи 13:01
Кабмин поддержал проект об ограничении выбросов парниковых газов 13:00
Вице-мэр Воронежа задержан по подозрению в мошенничестве 13:00
Обновленный Lada Largus: объявлены цены, стартовал прием заказов 13:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Льготную ипотеку на дома распространили на заемщиков всех возрастов
Льготную ипотеку на дома распространили на заемщиков всех возрастов
Верховный суд объяснил, как наказывать нарушителей карантина
Верховный суд объяснил, как наказывать нарушителей карантина
Как в Москве купить квартиру у города
Как в Москве купить квартиру у города
19.02.2021 14:18
Рубрика: Общество

В зоопарке Екатеринбурга родился кустарниковый кенгуру Хагена

Текст: Юлия Мякишева
Фото: Екатеринбургский зоопарк/vk.com Фото: Екатеринбургский зоопарк/vk.com
Фото: Екатеринбургский зоопарк/vk.com

У кустарниковых кенгуру Хагена Пола и Мэгги, живущих в екатеринбургском зоопарке, появился второй детеныш. Это первый случай стабильного размножения среди зоопарков России.

Фото: wikipedia
В Московском зоопарке родились детеныши сони-полчка

Самца и самку привезли в столицу Среднего Урала в октябре 2019 года из Москвы. В марте 2020 года в паре случилось прибавление, кенгуренка назвали Барни. Сегодня зоопарк на своей странице во "ВКонтакте" сообщил о появлении еще одного детеныша у пары.

Сотрудники говорят, что этот вид редко можно встретить в российских зоопарках России. Сейчас такие животные есть в Нижнем Новгороде. Кустарниковые кенгуру изучены мало, поэтому наблюдения за ними в неволе важны.

Уральское семейство любит лакомиться кукурузными початками, бананами, сладким болгарским перцем, акациевыми ветками с зеленой листвой и куриным мясом. В их рацион также входят яблоки, огурцы, пекинская капуста, травяные гранулы и зерновые мюсли.

Справка "РГ"

Кустарниковый кенгуру Хагена - эндемик Новой Гвинеи, он меньше известного всем рыжего кенгуру. Взрослая особь достигает всего 42-60 сантиметров и весит 5-6 килограммов. На спине у них темная шерсть, которая растет вперед, а не назад. Носовое зеркальце голое. Хвост при прыжках втыкается кончиком в почву как щуп. В природе животные питаются мягкой растительностью, охотятся на беспозвоночных, отодвигая плоские камни.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

Хуснуллин: Льготная ипотека будет продлена после 2024 года
Песков рассказал про график Путина 23 февраля
Росавиация не подтвердила информацию о возобновлении чартеров в Египет
За сутки в России подтверждено 13 433 случая COVID-19 в 85 регионах
МИД России пригласил иностранных дипломатов привиться от коронавируса
Новые санитарные правила для школ - что изменилось
Что станет с домашними библиотеками по мере развития "цифры"