Вице-мэр Челябинска арестован на два месяца

Центральный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следствия об аресте заместителя главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олега Извекова. Чиновнику предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере.

- По версии следствия, обвиняемый в период с апреля по июль 2020 года получил от руководителя коммерческой организации взятку в размере 450 тысяч рублей за совершение незаконных действий в его пользу, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - В частности речь шла о ценообразовании при заключении муниципального контракта стоимостью 3,5 миллиона рублей на поставку и монтаж систем дистанционного определения температуры человека в помещениях МФЦ города.

Как уже писала "РГ", медоборудование было куплено по заведомо завышенной цене. Преступление выявлено сотрудниками регионального УФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Стоит отметить, что по статье о взятке чиновнику грозит от семи до 12 лет лишения свободы со штрафом, шестидесятикратным размеру подношения.

Мера пресечения Олегу Извекову избрана сроком на два месяца.