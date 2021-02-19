Самолетам "Открытого неба" нашли новое применение

Самолеты Ту-214ОН, участвовавшие в реализации международного Договора по открытому небу (ДОН), обязательно найдут свое применение в Вооруженных силах РФ. Приоритетный вариант использования этой суперсовременной техники - решение задач в Арктике.

Об этом РИА Новости сообщил генеральный конструктор концерна "Вега" Владимир Верба. Помимо собственно разведки самолеты могут использоваться для контроля заметности войск и объектов, картографирования, оценки ледовой обстановки на реках и в морях. Чтобы соблюсти условия ДОН, характеристики бортового радиотехнического комплекса Ту-214ОН были специально занижены, сейчас же разрешение получаемых снимков можно будет увеличить в четыре-шесть раз. Впрочем, официально решение на этот счет еще не принято.

По словам Владимира Вербы, провести международную сертификацию данных воздушных судов в рамках ДОН не удавалось несколько лет - именно потому, что западные партнеры опасались их сверхвозможностей, которые якобы могут быть незаметно активированы. Однако фактически это было невозможно - ведь специальная комиссия проверяла борта перед каждым полетом.

Напомним, основная задача ДОН - укрепление взаимного доверия между странами-участницами за счет наблюдательных полетов над территорией друг друга. Это позволяет не допустить тайного наращивания военной мощи какой-либо стороны. При президенте Трампе администрация США объявила, что выйдет из договора, вслед за этим о таком же решении вынуждена была объявить и Россия. Сейчас же после прихода к власти президента Джо Байдена отказ прежней администрации от участии в ДОН может быть пересмотрен. В этом случае и РФ готова вновь вернуться к переговорам по данному вопросу.