Сенатор от Техаса назвал ошибкой свой отпуск во время ЧП в родном штате

Сенатор США Тед Круз назвал ошибкой свое решение уехать в отпуск в Мексику в то время, когда в его родном штате Техас миллионы жителей остались без света, воды и еды из-за непогоды. Об этом он заявил во время встречи с журналистами возле своего дома в Техасе, куда поспешно вернулся, лишь день спустя после отъезда в Мексику.

"Поразмыслив, я пришел к выводу, что не надо было этого делать", - цитирует сенатора РИА Новости. Круз пояснил, что хотел провести время с детьми, которых освободили на неделю от школы из-за непогоды. В Техасе он подвергся резкой критике.

Напомним, снежные бури и холода стали причиной массовых отключений электричества и воды в Техасе, а также длинных очередей за продуктами, роста цен на бензин и многих других проблем для миллионов жителей штата.

Республиканец Круз, бывший кандидат в президенты и союзник экс-президента Дональда Трампа, постоянно находится в центре критики со стороны политических оппонентов.