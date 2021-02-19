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19 февраля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 36(8387)

Федеральный закон от 17 февраля 2021 г. N 13-ФЗ "О внесении изменений в статью 91 Федерального закона "О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"

Принят Государственной Думой 27 января 2021 года

Одобрен Советом Федерации 10 февраля 2021 года

Статья 1

Внести в статью 91 Федерального закона от 19 июля 2018 года N 197-ФЗ "О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 30, ст. 4532) следующие изменения:

1) в части 1:

а) в пункте 1 слова "или генерал-полковника внутренней службы" заменить словами ", генерал-полковника внутренней службы, генерал-лейтенанта внутренней службы или генерал-майора внутренней службы";

б) пункт 2 признать утратившим силу;

в) в пункте 3 цифры "55" заменить цифрами "60";

г) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31) для сотрудника, имеющего специальное звание среднего начальствующего состава, майора внутренней службы или подполковника внутренней службы, - 55 лет;";

д) дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5) для сотрудника, имеющего ученую степень кандидата наук или доктора наук и замещающего должность в образовательной организации или научной организации федерального органа уголовно-исполнительной системы, - 65 лет.";

2) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. С сотрудником, достигшим предельного возраста пребывания на службе в уголовно-исполнительной системе, имеющим положительную последнюю аттестацию и соответствующим требованиям к состоянию здоровья сотрудников с учетом заключения военно-врачебной комиссии, с его согласия и по его рапорту в течение пяти лет после достижения предельного возраста пребывания на службе в уголовно-исполнительной системе могут заключаться новые контракты, но не менее чем на один год.".

Статья 2

За сотрудниками уголовно-исполнительной системы Российской Федерации в течение пяти лет со дня вступления в силу настоящего Федерального закона сохраняется право на увольнение со службы в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации на основаниях, действовавших до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин