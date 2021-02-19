СМИ: хакеры требуют с Kia 600 биткоинов

Американское подразделение Kia Motors подверглось атаке программы-вымогателя, которая заблокировала жизненно важные службы, такие как мобильные приложения UVO Link.

Дилерские салоны марки попросту не могут разместить заявки на автомобили и запчасти, а также предоставлять любые услуги по облуживанию клиентов, требующие обращения к центральной базе данных компании.

Владельцы автомобилей Kia после 2011 года выпуска сталкиваются со сбоями в работе навигатора, радиоприемника, голосового помощника, синхронизации со смартфоном и прочего. Неполадки в работе систем начались 13 февраля и до конца не устранены до сих пор.

Компания тем временем воздерживается от каких-либо комментариев о сложившейся ситуации. На запрос издания Carscoops поступило только заверение, что работа всех сервисов будет приведена в нормальное состояние в течение 48 часов с 18 февраля.

С похожим сбоем информационных сетей, но в меньшем объеме, столкнулся и Hyundai Motor.

Отсутствие обратной связи по вопросу вызвало спекуляции. Так, интернет-сайт об информационных технологиях Bleepingcomputer.com сообщил, что корейский автопроизводитель стал жертвой группы хакеров, известной как DoppelPaymer, занесенной в списки разыскиваемых ФБР.

По данным сайта, за прекращение кибер-атаки преступники требуют от Hyundai-Kia 600 биткоинов (по текущему курсу эквивалентно 31 млн долларов). Наличие в деле хакерского следа в компаниях не комментируют.