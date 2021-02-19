"Спецвыпуск" Мюнхенской конференции пройдет онлайн без Россия и Китая

В пятницу, 19 февраля, в Мюнхене состоится Международная конференция по безопасности. Точнее, из-за пандемии традиционную встречу политиков, дипломатов, военных и экспертов со всего мира, которые в феврале на несколько дней собираются в гостинице "Баварский двор", перенесли на позднюю весну или даже на конец года. А в пятницу вечером (начало запланировано на 18.00 мск) ожидается трехчасовая онлайн-трансляция "спецверсии" форума. В ней примут участие лидеры нескольких стран ЕС и США, европейские и международные чиновники. А вот представителей России, Китая и других государств за пределами "евроатлантики" в программе нет.

Главной сенсацией форума стало участие в нем недавно вступившего в должность президента США Джо Байдена. До сих пор ни один действующий хозяин Белого дома не выступал в Мюнхене. Однако Байден, который еще с 1980-х нередко сюда приезжал, в том числе с 2009-го по 2015 год в качестве вице-президента США при Бараке Обаме, а затем еще и в 2019 году, согласился выйти в эфир. Правда, в Вашингтоне сразу предупредили: в отличие от других участников он не будет отвечать на вопросы модераторов. Не предусмотрено и полноценной дискуссии между самими спикерами. Все мероприятие продлится около трех часов.

Среди докладчиков заявлены канцлер Германии Ангела Меркель (судя по всему, в этом году она последний раз выступает как "хозяйка" конференции), председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель, генсек НАТО Йенс Столтенберг, экс-госсекретарь, а ныне спецпредставитель США по вопросам климата Джон Керри, а также генсек ООН Антониу Гутерриш, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус и миллиардер Билл Гейтс, который за год с начала пандемии стал героем и антигероем новостных лент. Наконец, как пишет Deutsche Welle, лишь в самый последний момент - во вторник и в среду - участие подтвердили президент Франции Эмманюэль Макрон и британский премьер Борис Джонсон, который впервые будет представлять покинувшее лоно ЕС Соединенное королевство.

При этом представители России, Китая, Ближнего Востока и других регионов в программе вообще не значатся. На Смоленской площади "РГ" подтвердили, что глава МИД РФ Сергей Лавров, который в последние годы неизменно выступал на форуме и встречался "на полях" с зарубежными коллегами, не получал приглашения на онлайн-мероприятие. Слухи о том, будто Москва его "игнорирует", в четверг развеял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Никаких бойкотов нет. Мне неизвестно, кто там участвует и кто не участвует. По крайней мере, президент никак не участвует. Безусловно, все возможности объяснять и доносить свою позицию заслуживают внимания, тем более такие авторитетные, как Мюнхенская конференция. Просто в этом году президент не принимает участие", - заявил Песков.

Собственно, председатель Мюнхенской конференции, экс-посол Германии в США и Великобритании Вольфганг Ишингер в интервью DW и не скрывал, что сознательно решил провести сугубо "американо-европейское мероприятие", чтобы обсудить трансатлантическую безопасность и борьбу с пандемией, правда, почему-то без важнейших игроков.

Форум появился в 1963 году, изначально, как кулуарная встреча министров обороны стран-членов НАТО. Лишь 30 лет спустя конференция отказалась от блокового статуса, превратившись в полноценную международную площадку. Но похоже, что "Баварский двор" снова закрывается.

По мнению обозревателя Spiegel online, самые яркие страницы Мюнхена уже остались в истории - например, яростный выпад "зеленого" главы МИД ФРГ Йошки Фишера против шефа Пентагона Дональда Рамсфелда накануне американского вторжения в Ирак в 2003 году или запомнившаяся всем речь президента России Владимира Путина в 2007-м. А в 2015 году именно на мюнхенской площадке всплыли разногласия между тем же Байденом и Меркель.

"Тогда вице-президент США выступил с радикальным предложением - поставить Украине бронебойное оружие, - напоминает издание. - Однако канцлер Германии отвергла его как слишком опасное. Должно быть, это настолько разозлило Байдена, что тот увековечил сцену в своих мемуарах. "Я был разочарован, когда Меркель отказалась даже думать о поставке оружия украинской армии", - вспоминал политик. Исполненный досады, он переписал собственную речь для конференции, и она стала значительно более резкой".

Но сейчас наблюдатели не ожидают "сильных эмоций". "Мюнхенская конференция нуждается в особом пространстве, в этих узких, извилистых коридорах "Баварского двора", где могут случайно или намеренно столкнуться союзники и противники. Только эта "атмосфера момента" позволяет по-настоящему уловить, куда дуют политические ветра", - заключает Spiegel online.