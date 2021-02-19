Транзитным фурам временно ограничили въезд на МКАД

Москва будет периодически закрывать Московскую кольцевую автодорогу для проезда транзитных фур массой свыше 12 тонн. Как рассказал начальник ситуационного Центра организации дорожного движения Александр Евсин, цель ограничения - освободить трассу для жителей региона и сделать ее безопаснее.

"МКАД - городская дорога, а не транзитная, - напомнил Александр Евсин. - Там больше 200 съездов и выездов". Между тем до 15 процентов трафика кольца - транзитные фуры. Их водители имеют право въезжать в границы Москвы без пропусков с 22.00 до 6.00. В итоге, полагает Александр Евсин, именно из-за длинномеров, следовавших по межгороду, кольцо встало во время снегопадов на прошлой неделе в пробку на сутки. Одна из фур с номерами Ивановской области ехала по МКАД из Люберец к Твери 28(!) часов. В то же время платные участки новой ЦКАД стояли пустыми. За проезд по ЦКАД собственникам ивановской фуры пришлось бы заплатить, однако выигрыш времени составил бы несколько часов. Право временно закрывать проезд для отдельных категорий транспорта дает ФЗ-257 "Об автомобильных дорогах...".

Этим правом Москва и Московская область и решили сейчас воспользоваться, так как значительная часть ЦКАД уже запущена. Первые ограничения введены на 20-22 февраля. В дальнейшем о них будут предупреждать не позже чем за сутки. При въезде в Московскую область водителей фур будут останавливать автоинспекторы и вручать листовки об изменениях. Соблюдение правил будут отслеживать камеры. Для тех, у кого есть действующие разрешения на въезд в столицу, ничего не изменится. Да и в случае необходимости получить пропуск будет просто. "Процедура проработана, а в период пандемии мы ее максимально отладили, - поделилась с "РГ" директор по маркетингу федеральной логистической компании IML Анна Макушева. - Мы везем товары народного потребления и на случай таких форс-мажоров пользуемся процедурой получения пропуска".

При этом перевозчики понимают, что при проезде по ЦКАД даже выигрывают: переплатив, они при этом доставляют груз вовремя. "Большинство многотонных машин и раньше старались обходить Москву по трассам А-107 и А-108, - рассказал "РГ" директор по взаимодействию с органами власти ГК "Деловые Линии" Максим Летников. - А с учетом обновления ЦКАД вариант объезда стал еще интереснее. Это экономит топливо и уменьшает износ деталей". С учетом новых решений властей московской агломерации многие крупные операторы уже перестроили маршруты. "Некоторые наши партнеры рассматривают распоряжение как тотальное ограничение движения большегрузной техники с 20.02 по 22.02 между МКАД и А-107, - сказал директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic Эдуард Миронов. - Но оно не распространяется на фуры, у которых в путевых листах конечным местом указаны наши платформы в Коледине и Ногинске. Это касается всех наших складов, расположенных в Московской области". Таким образом, серьезной перекройки логистики, сбоев поставок и повышения цен не ожидается.