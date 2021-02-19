Указ губернатора Ульяновской области от 18 февраля 2021 года № 15 "О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19"

Постановляю:.

1. Внести в пункт 9 указа Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил доведения при введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) в подпункте 9.2:

а) подпункт 9.2.2 изложить в следующей редакции:

"9.2.2. Обеспечить наличие дезинфицирующего коврика на входе в помещение (торговый зал)."; ;

б) дополнить новым подпунктом 9.2.3 следующего содержания:

"9.2.3. Обеспечить использование в торговых залах, объектах, общественного питания, фитнес-центрах, кинотеатрах (кинозалах), театрах, игровых комнатах, караоке-залах и иных помещениях с массовым и (или) постоянным пребыванием лиц устройств для обеззараживания воздуха, в том числе рециркуляторов, в соответствии с требованиями (рекомендациями) Роспотребнадзора.";

в) подпункты 9.2.3-9.2.8 считать соответственно подпунктами 9.2.4-9.2.9;

2) в подпункте 9.3:

а) дополнить новым подпунктом 9.3.1 следующего содержания:

"9.3.1. Обеспечить использование устройств для обеззараживания воздуха, в том числе рециркуляторов, в салонах транспортных средств.";

б) подпункты 9.3.1 - 9.3.3 считать соответственно; подпунктами 9.3.2-9.3.4.

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор области С.И.Морозов







