Новости

В ДРК заявили о росте числа новых случаев лихорадки Эбола 04:07
Мадуро заявил о начале вакцинации "Спутником V" в Венесуэле 03:47
Вирусолог спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России весной 03:45
Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей по версии Bloomberg 03:14
Девять человек пострадали от взрыва газа в Нью-Йорке 03:00
Байден поздравил НАСА с успешной посадкой марсохода Perseverance 02:42
NASA: Марсоход испытает оборудование для новых миссий 02:41
На Украине ужесточат карантин из-за роста числа случаев СОVID-19 02:17
Остановленные НПЗ в Техасе вернутся к работе 01:57
В Техасе заканчиваются запасы еды и воды 01:41
Из-за морозной погоды закрылись автомобильные заводы в США и Мексике 01:08
Times: Более 7 тысяч боевиков ДАИШ появились в Ираке во время пандемии 00:59
Пентагон: США не пойдут на поспешный вывод войск из Афганистана 00:42
Airbus потерял более миллиарда евро из-за глобального спада авиаперевозок 00:38
В штате Нью-Йорк 23 человека скончались после вакцинации от COVID-19 00:15
Захарова прокомментировала возможный разрыв отношений с ЕС 00:11
Чартеры на курорты Египта могут возобновить в марте 18.02.2021
Астрофизики разгадали тайну загадочных радиовсплесков из далеких галактик 18.02.2021
Путин присвоил генеральские звания военным и сотрудникам силовых структур 18.02.2021
Захарова заявила о готовности России развивать отношения с Японией 18.02.2021
Большегрузам на два дня запретят въезд на МКАД и вылетные магистрали 18.02.2021
Собянин произвел кадровые перестановки в департаменте здравоохранения 18.02.2021
Бывший вице-президент ПАСЕ заступилась за "Спутник V" 18.02.2021
Росстат: В январе импорт мяса в Россию сократился почти вполовину 18.02.2021
Население забрало из банков в январе почти 900 млрд рублей 18.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В МВД РФ предупредили о новых формах телефонного мошенничества
В МВД РФ предупредили о новых формах телефонного мошенничества
Метеоролог объяснила причины природных аномалий
Метеоролог объяснила причины природных аномалий
Свыше 30 банков могут уйти с рынка в 2021 году
Свыше 30 банков могут уйти с рынка в 2021 году
19.02.2021 04:07
Рубрика: В мире

В ДРК заявили о росте числа новых случаев лихорадки Эбола

Число случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической республике Конго (ДРК) во время новой вспышки достигло шести, двое больных скончались. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на данные медицинских властей.

Обнаруживший Эболу ученый предупредил о новых опасностях

Все случаи заражения были выявлены в провинции Северное Киву. По словам главы минздрава Эжен Нканзу Сиалита, сейчас в регионе продолжается вакцинация, пишет РИА Новости. Информация о первых случаях Эболы в ДРК появилась в начале февраля этого года.

В этом же месяце правительство Гвинеи, находящейся на западе Африки, официально объявило о начале эпидемии лихорадки Эбола в стране. Здесь впервые с 2016 года четыре человека стали жертвами этого заболевания.

Эбола передается от диких животных и распространяется среди людей. У инфицированного человека наблюдаются сильный озноб и высокая температура, судороги, тошнота и рвота, кровотечение. В 60-90 процентах случаев болезнь заканчивается смертью. Россия разработала вакцину и ряд лекарств против лихорадки Эбола. Также вакцины от нее созданы в США и Европе.

В мире Африка Демократическая Республика Конго Эпидемия лихорадки Эбола

Главное сегодня

Марсоход Perseverance совершил посадку на Марс
Washington Post: Дипломаты США попросили привить их вакциной "Спутник V"
Путин назвал невосполнимой утратой уход из жизни Мягкова
Чартеры на курорты Египта могут возобновить в марте
Песков назвал неправомерным решение ЕСПЧ по Навальному
Украина стала камнем преткновения на пути сооружения "Большой Европы"
ВОЗ: Число новых случаев COVID-19 в мире падает, но мутации распространяются