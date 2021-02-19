В ДРК заявили о росте числа новых случаев лихорадки Эбола

Число случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической республике Конго (ДРК) во время новой вспышки достигло шести, двое больных скончались. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на данные медицинских властей.

Все случаи заражения были выявлены в провинции Северное Киву. По словам главы минздрава Эжен Нканзу Сиалита, сейчас в регионе продолжается вакцинация, пишет РИА Новости. Информация о первых случаях Эболы в ДРК появилась в начале февраля этого года.

В этом же месяце правительство Гвинеи, находящейся на западе Африки, официально объявило о начале эпидемии лихорадки Эбола в стране. Здесь впервые с 2016 года четыре человека стали жертвами этого заболевания.

Эбола передается от диких животных и распространяется среди людей. У инфицированного человека наблюдаются сильный озноб и высокая температура, судороги, тошнота и рвота, кровотечение. В 60-90 процентах случаев болезнь заканчивается смертью. Россия разработала вакцину и ряд лекарств против лихорадки Эбола. Также вакцины от нее созданы в США и Европе.