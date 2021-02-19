В Кремле надеются на "здравое видение" ЕС и США по вопросу новых санкций

Санкционное давление уже доказало свою неэффективность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о якобы готовящихся ограничительных мерах в отношении России.

"...Мы все-таки надеемся, что, скажем так, здравое видение ситуации возобладает у наших собеседников, и мы не будем дальше идти по дороге вот этого санкционного давления, которое на самом деле уже неоднократно продемонстрировало свою неэффективность", - заявил он на брифинге в пятницу.

О том, что США намерены расширить санкционные списки из-за строительства в Европе газопровода "Северный поток-2", ранее со ссылкой на собственные источники сообщило агентство Bloomberg.