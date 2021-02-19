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19.02.2021 13:57
Рубрика: Власть

В Кремле надеются на "здравое видение" ЕС и США по вопросу новых санкций

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Санкционное давление уже доказало свою неэффективность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о якобы готовящихся ограничительных мерах в отношении России.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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"...Мы все-таки надеемся, что, скажем так, здравое видение ситуации возобладает у наших собеседников, и мы не будем дальше идти по дороге вот этого санкционного давления, которое на самом деле уже неоднократно продемонстрировало свою неэффективность", - заявил он на брифинге в пятницу.

О том, что США намерены расширить санкционные списки из-за строительства в Европе газопровода "Северный поток-2", ранее со ссылкой на собственные источники сообщило агентство Bloomberg.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Газопровод "Северный поток-2" Россия и США Санкции и антисанкции

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