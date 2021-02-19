В Минпромторге отреагировали на жалобы из-за цен на упаковку

В Минпромторг в начале февраля поступили обращения компаний по поводу роста стоимости сырья для производства пластиковой упаковки. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ведомства.

"Да, в начале февраля 2021 года в Минпромторг России также поступили обращения компаний-производителей пластиковой упаковки о росте стоимости сырья - базовых полимеров для производства упаковочных материалов. Данные обращения перенаправлены в ФАС России для проведения соответствующих проверочных мероприятий", - заявили в ведомстве.

Там также напомнили, что производство нефтехимической продукции, к которой относятся базовые полимеры, относится к сфере ведения Минэнерго России.

Ранее Руспродсоюз обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России с просьбой проверить обоснованность повышения цен на упаковку по всей цепочке поставок.