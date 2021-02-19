В Минске подвели итоги реализации союзных программ

В Минске, в Национальной академии наук Беларуси, состоялось совещание с участием государственных заказчиков и исполнителей отраслевых научно-технических и социальных программ Союзного государства. Основное внимание было уделено подведению итогов реализации программ Союзного государства в 2020 году, сообщается на сайте Постоянного Комитета Союзного государства.

В частности, были рассмотрены отраслевые научно-технические программы "ДНК-идентификация" и "Комбикорм-СГ". По итогам рассмотрения программ, было отмечено, что в ходе реализации программы "ДНК-идентификация" создана база данных, содержащая характеристику генофондов 140 этнорегиональных групп населения России, Беларуси и сопредельных стран. Генофонд каждой популяции охарактеризован по 4 млн генетических маркеров.

Полученные результаты в настоящее время позволят разрабатывать технологии определения вероятной внешности неизвестного индивида по его ДНК, в том числе определить цвет глаз и волос, вероятный возраст индивида с погрешностью около 2,7 лет. Разработка инновационных ДНК-технологий мирового уровня для применения в криминалистике и медицине позволит повысить эффективность обеспечения безопасности граждан Союзного государства.

За период реализации программы "Комбикорм-СГ" в 2020 году разработаны и подготовлены рекомендации по ведению технологического процесса экструдирования комбикормов, изготовлены 3 опытных образца и проведены их предварительные испытания, осуществлены производственные испытания комбикормов для ценных пород рыб, пушных зверей и отдельных видов животных.

Большое внимание участники совещания также уделили рассмотрению итогов реализации социальных программ: по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства, а также разработка новых спинальных систем с использованием технологий прототипирования в хирургическом лечении детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника.

В 2020 году программа по разработке новых спинальных систем в хирургическом лечении детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника была завершена. По результатам научно-исследовательской работы, проведенной в рамках программы, получено 7 патентов на изобретение, из них 2 в Беларуси.

Новые методики внедрены в лечебный процесс в Гомельской областной клинической больнице, в Гомельской областной детской клинической больнице и РНПЦ травматологии и ортопедии. В результате: прооперировано 24 пациента детского возраста, на 25% снижена лучевая нагрузка на детей, на 35% сокращено время выполнения исследований, значительно снижено количество дней пребывания пациентов в реабилитационных центрах.

В ходе совещания также были рассмотрены перспективные вопросы взаимодействия белорусских и российских министерств и ведомств.