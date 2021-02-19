В Минтруде разъяснили, как маткапитал можно вернуть на счет пенсии

Отозванные с накопительной пенсии средства маткапитала можно будет снова направить на ее счет только по решению распорядителя, рассказали в Минтруде.

В пятницу, 19 февраля, в правительстве поручили ведомству разработать правила о направлении неиспользованных средств маткапитала на накопительные пенсии.

В Минтруде пояснили, что появление новых полномочий связано с принятием в прошлом году закона, который позволил родителям более гибко управлять средствами материнского капитала. Речь идет о тех случаях, когда мама сначала решила направить их на накопительную часть пенсии, потом отозвала, но в результате - так ими и не воспользовалась.

"До настоящего времени порядок действий для того, чтобы женщина снова могла направить средства маткапитала на накопительную пенсию, отсутствовал. Но в любом случае, как тратить средства материнского капитала - решает только родитель", - уточнили в Минтруде.

Помимо пенсии мамы маткапитал можно направить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, товары и услуги для детей-инвалидов, ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка (с 2018 года).