Федеральный закон от 17 февраля 2021 г. N 9-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле"

Принят Государственной Думой 27 января 2021 года

Одобрен Советом Федерации 10 февраля 2021 года

Внести в Федеральный закон от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2005, N 30, ст. 3101; 2007, N 1, ст. 30; N 29, ст. 3480; 2008, N 30, ст. 3606; 2010, N 47, ст. 6028; 2011, N 7, ст. 905; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4584; N 48, ст. 6728; N 50, ст. 7348, 7351; 2013, N 27, ст. 3447; N 30, ст. 4084; 2014, N 11, ст. 1098; N 45, ст. 6154; 2015, N 27, ст. 3972, 4001; N 48, ст. 6716; 2016, N 1, ст. 50; N 27, ст. 4218; 2017, N 30, ст. 4456; N 47, ст. 6851; 2018, N 1, ст. 11; N 11, ст. 1579; N 15, ст. 2035; N 22, ст. 3041; N 31, ст. 4835, 4836, 4837; N 49, ст. 7524; N 52, ст. 8103; 2019, N 30, ст. 4148; N 31, ст. 4424; N 42, ст. 5806; N 49, ст. 6957; N 52, ст. 7775; 2020, N 15, ст. 2241; N 31, ст. 5050; N 52, ст. 8592) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 9 дополнить пунктами 32 и 33 следующего содержания:

"32) операций по уплате резидентами страховым организациям - резидентам, за исключением страховых организаций - резидентов, включенных в перечень, указанный в абзаце втором части 44 статьи 19 настоящего Федерального закона, страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования рисков неисполнения нерезидентами обязательств по внешнеторговым договорам (контрактам), заключенным между резидентами и нерезидентами, за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них;

33) операций по выплате резидентам страховыми организациями - резидентами, за исключением страховых организаций - резидентов, включенных в перечень, указанный в абзаце втором части 44 статьи 19 настоящего Федерального закона, страховых возмещений (страховых выплат) по договорам страхования рисков неисполнения нерезидентами обязательств по внешнеторговым договорам (контрактам), заключенным между резидентами и нерезидентами, за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.";

2) статью 19 дополнить частями 44 - 48 следующего содержания:

"44. Наряду со случаями, указанными в части 4 настоящей статьи, резидент признается исполнившим обязанность, предусмотренную пунктом 1 части 1 настоящей статьи, в случае, если он обеспечил получение от страховой организации - резидента, не включенной в перечень страховых организаций - резидентов, указанный в абзаце втором настоящей части, страхового возмещения (страховой выплаты) в иностранной валюте и (или) валюте Российской Федерации по договору страхования рисков неисполнения нерезидентом обязательств по заключенному с этим нерезидентом внешнеторговому договору (контракту), на свои банковские счета, открытые в уполномоченных банках, и (или) на банковские счета, открытые в уполномоченных банках резидента, являющегося выгодоприобретателем по такому договору страхования, при наступлении страхового случая, предусмотренного таким договором страхования, при условии, что определенное таким договором страхования значение соотношения страховой суммы и страховой стоимости (уровень страхового возмещения) равно установленному указанным в части 4 настоящей статьи порядком значению или превышает его.

Центральный банк Российской Федерации формирует перечень страховых организаций - резидентов, которые в целях исполнения обязанности резидента, предусмотренной пунктом 1 части 1 настоящей статьи, не вправе страховать риски неисполнения нерезидентом обязательств по заключенному резидентом с таким нерезидентом внешнеторговому договору (контракту) за переданные нерезиденту товары, выполненные для него работы, оказанные ему услуги, переданные ему информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

45. Основанием для включения Центральным банком Российской Федерации страховой организации - резидента в перечень, указанный в абзаце втором части 44 настоящей статьи, является:

1) применение к страховой организации - резиденту мер, предусмотренных пунктом 4 статьи 325-1 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации";

2) наличие двух и более нарушений страховой организацией - резидентом в течение одного года актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, за которые к такой страховой организации - резиденту применены меры ответственности;

3) осуществление страховой организацией - резидентом страховой деятельности менее одного года со дня выдачи лицензии на осуществление добровольного имущественного страхования.

46. Страховая организация - резидент, включенная в указанный в абзаце втором части 44 настоящей статьи перечень по основанию, указанному в пункте 1 или 2 части 45 настоящей статьи, исключается из этого перечня по истечении одного года со дня возникновения данного основания при отсутствии иного основания, предусмотренного пунктом 1 или 2 части 45 настоящей статьи.

Страховая организация - резидент, включенная в указанный в абзаце втором части 44 настоящей статьи перечень по основанию, указанному в пункте 3 части 45 настоящей статьи, исключается из этого перечня по истечении одного года со дня выдачи лицензии на осуществление добровольного имущественного страхования при отсутствии основания, предусмотренного пунктом 1 или 2 части 45 настоящей статьи.

47. Перечень, указанный в абзаце втором части 44 настоящей статьи, подлежит размещению на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

48. Резидент признается исполнившим обязанность, предусмотренную пунктом 1 части 1 настоящей статьи, в случае, если он обеспечил получение на свои банковские счета, открытые в уполномоченных банках, денежных средств от уполномоченного банка в качестве выплаты по банковской гарантии, выданной уполномоченным банком нерезиденту в пользу резидента в обеспечение исполнения обязательств, предусмотренных заключенным между резидентом и нерезидентом внешнеторговым договором (контрактом), условиями которого предусмотрены передача нерезиденту товаров, выполнение для него работ, оказание ему услуг, передача ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в сумме и сроки, которые предусмотрены таким внешнеторговым договором (контрактом).";

3) в части 4 статьи 23:

а) пункт 9 после слов "акты государственных органов;" дополнить словами "документы, подтверждающие фиксацию сторонами внешнеторгового договора (контракта) факта порчи, повреждения, утраты товара, его естественной убыли при транспортировке; документы, свидетельствующие о принятии и рассмотрении продавцом (поставщиком) претензии, предъявленной в связи с нарушением условий внешнеторгового договора (контракта) о количестве и (или) качестве поставленных товаров; документы об урегулировании сторонами вопроса оплаты товара с учетом уменьшения его стоимости в результате порчи, повреждения, утраты или в случае его естественной убыли при транспортировке;";

б) в пункте 19 слова "части 4" заменить словами "частях 4 и 44".

Президент Российской Федерации В. Путин